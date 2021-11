OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition: in arrivo con tante sorprese ad hoc

Il brand cinese OnePlus (BBK Electronics) non è nuovo nel concepire prestigiose collaborazioni, basti pensare a quelle fatte con McLaren (OnePlus 6T McLaren e successivo OnePlus 7T Pro McLaren), o con Disney (OnePlus 5T Star Wars Edition e successivo OnePlus 6 Avengers Edition). Ora, con un leggero sovrapprezzo (+ 30 euro, per un totale di 529 euro) sulla versione normale, è in dirittura d’arrivo anche il nuovo OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition, frutto di una collaborazione con Bandai Namco che ha partorito anche un giochino (pac-man.oneplus.com) col quale provare a vincere 3 Pac-Man Edition dell’OP Nord 2.

Tecnicamente si tratta sempre di un normale OnePlus 2 Nord (160 x 73,8 x 8,1 mm) con un Fluid AMOLED da 6,43 pollici risoluto in FullHD+, con 90 Hz di refresh rate, HDR10+, e foro per la selfiecamera da 32 megapixel (Sony IMX616, f/2.5): sul retro vi sarà sempre una tripla fotocamera, ancora da 50 (Sony IMX766, f/1.9), 8 (ultragrandangolare, f/2.3) e 2 (mono, f/2.4). Lato audio, spiccheranno due speaker stereo.

Tra le specifiche comunicate dal direttore di prodotto, Oliver Zhang, nel corso di un’intervista a AndroidCentral, spicca il processore MediaTek Dimensity 1200-AI, supportato nell’unica configurazione mnemonica prevista, di RAM e storage, da 12+256 GB. Caratterizzato da una batteria da 4.500 mAh caricabile rapidamente a 65W, l’OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition, ovviamente provvisto di 5G su ambedue le schedine telefoniche, vanterà un ampio parco di connettività (anche 4G VoLTE, Wi-Fi dual band, NFC, Bluetooth 5.2, GPS con GLONASS, microUSB Type-C) e, su Android 11 sotto OxygenOS 11.3, metterà in campo – grazie all’intelligenza artificiale – anche varie feature lato software, basti pensare all’AI HDR Remapping, all’ AI Resolution Boost ed all’AI Colour Boost.

Tra le differenze rispetto al modello standard, lato “fisico”, vi sarà una placca posteriore in Gorilla Glass 5 con, però, due pellicole aggiuntive che al buio, grazie all’inchiostro fluorescente su quella più intera, visualizzeranno, al buio, il labirinto di Pac-Man con effetti color neon. Anche l’esperienza generale del device sarà gamificata: la fotocamera conserverà i pulsanti classici e la loro collocazione, ma vi sarà un filtro dedicato a Pac-Man.

Saranno presenti anche icone OnePlus retrò ispirate a Pac-Man, sfondi statici e animati ad hoc, un’animazione particolare (Pac-Man che insegue in fantasmini) per l’Always-On e la ricarica wireless, diversi easter egg (un adesivo esclusivo sbloccato usando per 256 minuti la carica rapida Warp Charge), ed il videogioco Pac-Man 256 preinstallato (eu.bandainamcoent.pacman256): quest’ultimo, di tipo arcade, sarà “una sua storia personale che descrive il viaggio di PAC-MAN nell’universo OnePlus” e permetterà, al raggiungimento di determinate soglie, di sbloccare contenuti esclusivi.