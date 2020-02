LG W10 Alpha: all’esordio l’entry level dall’ampio display con notch raindrop

Sempre più brand annunciano smartphone iper economici per la fascia bassa che, complici gli alti volumi di vendite garantiti, consentono spesso grossi fatturati e rapide ascese nel panorama della telefonia mobile. Ai brand già attivi nel settore, tra cui Redmi con l’8A, Nokia con il 2.3 e Realme con il C3, si è aggiunto anche il player sudcoreano LG Electronics, col nuovo LG W10 Alpha.

L’esordiente (in India) ed economico (9.999 rupie, o circa 127 euro) LG W10 Alpha ha una scocca (147.3 x 71 x 8.9 mm, per 170 grammi) di color nero o purple redatta secondo il 2D Arc Design che prevede, in alto, un notch a goccia all’interno del quale campeggia una selfiecamera: quest’ultima, da 8 megapixel, sfrutta l’intelligenza artificiale per operare un celere (0.3 secondi) riconoscimento del viso, basato sulla scansione di 128 punti facciali.

Al di sotto della fotocamera impiegata per videochiamate ed autoscatti, il frontale dell’LG W10 Alpha monta un display LCD IPS da 5.71 pollici, con risoluzione HD+ (293 PPI) estesa a 19:9: sul retro, invece, un discreto mini semaforo in alto a sinistra ingloba sia il Flash LED che un sensore mono, ancora 8 megapixel (ma con video FullHD@30fps ed autofocus).

Al limite dell’hardware da Go Edition phone, l’LG W10 Alpha si avvale del processore octacore (1.6 GHz) Unisoc SC9863A che, già impiegato nell’Alcatel 1V, qui è affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, ampliabile via microSD in modo da ottenere 128 GB extra. Diverso è il discorso per il segmento connettività che, sempre orientato attorno agli onnipresenti Dual SIM, 4G/LTE cat.4, Wi-Fi n (hotspot), Bluetooth 4.1 (con A2DP), annovera anche un pratico jack da 3.5 mm.

L’autonomia, affidata ad una batteria da 3.450 mAh, di molto interiore ai 4.000 mAh del precedente LG W10, di cui rappresenta un downgrade, si carica a 7.5W, via microUSB 2.0: a rabbocco completo, anche grazie ad Android Pie, il nuovo smartphone di LG consente 10 giorni in stand-by, rispondenti a più concrete 29 ore di riproduzione musicale, 12 ore di conversazione telefonica, o 5 ore di playing video.