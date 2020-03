Lenovo M10 Plus: ufficiale il tablet low cost con maxi batteria e FullHD

Dopo Crosscall e Samsung, anche la cinese Lenovo ha dimostrato di credere ancora nel mercato dei tablet, grazie alla recente presentazione della nuova “mattonella” low cost Lenovo M10 Plus, evoluzione dell’ormai datato Tab M10 di qualche tempo fa.

Esteticamente, il Lenovo M10 Plus mostra spesse cornici su ogni lato del perimetro, anche se in modo simmetrico, con quelle laterali più contenute di quelle verticali corte, contenute entro angoli leggermente accomodati quanto a rotondità. In ragione di questo “frame”, non viene superato l’87% di screen-to-body per il display, un touchscreen (10 tocchi) da 10.3 pollici risoluto in FullHD, decisamente rispettoso della vista in quanto certificato TÜV Rheinland.

Multimedialmente, Lenovo M10 Plus annovera due fotocamere in totale: quella anteriore è da 8 megapixel, funzionale per selfie e videochiamate, anche con Duo o Zoom, laddove quella posteriore, capace di girare video in HD beneficiati dall’autofocus, si spinge sino a 13 megapixel: purtroppo, nella spalla sinistra coverback in cui è collocata, la postcamera mono non è accompagnata da un Flash LED, all’insegna di una lacuna piuttosto diffusa tra i tablet. In ambito sonoro, ai lati spiccano i due speaker stereofonici ottimizzati col Dolby Atmos.

Ai timoni di comando del tablet Lenovo M10 Plus è l’octacore (2.3 GHz) Helio P22T già visto sul Tab M8 2a gen, qui supportato da 4 GB di RAM e, per quel che concerne lo spazio d’archiviazione, con 64 o 128 GB di storage: su quest’ultimo risulta installato Android Pie 9.0, con tanto di Kids Mode per controllare che il pargolo non giochi troppo, e proteggerne la vista dalla luce blu.

La batteria del tablet Lenovo M10 Plus raggiunge la capienza di ben 7.000 mAh, quanto basta per energizzare a dovere anche le connettività Bluetooth e Wi-Fi ac, ma anche per impattare non poco su spessore (8.15 mm) e peso (480 grammi). In attesa di conferme circa un’eventuale distribuzione internazionale dello stesso, il nuovo tablet cinese della grande L verrà commercializzato in Cina, principiando da 1.599 yuan, pari – cambio alla mano – a pressappoco 205 euro.