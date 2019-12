iPhone XR è, in assoluto, lo smartphone più venduto al mondo nel corso del 2019

La fine dell’anno è sempre stata caratterizzata da una questione in particolare: quella dei resoconti. In qualunque ambito, sia che riguardi la vita quotidiana, un particolare settore di mercato, oppure la vita di un’azienda, fare il punto della situazione è molto importante per progettare al meglio il futuro. Avere una chiara idea di come sia andato il proprio percorso passato, infatti, è il modo migliore per disegnare al meglio una nuova annata.

Focalizzandoci sul settore degli smartphone, è importante avere anche qui una chiara idea di come siano andate le vendite. Sebbene ciò interessi anche i clienti, sono i vari produttori che devono prestare particolare attenzione all’andamento del mercato, al fine di valutare le strategie più opportune. Ebbene, pare che l’anno appena trascorso sia stato particolarmente positivo almeno per uno smartphone di Apple: vediamo meglio i dettagli della questione.

iPhone XR è lo smartphone più venduto del 2019, superando anche iPhone 11

Stando ai dati di Counterpointer Research, la quale avrebbe appena pubblicato un’analisi di mercato sul settore degli smartphone, iPhone XR si sarebbe confermato come lo smartphone più venduto nel corso del 2019. Per essere più precisi, il periodo di monitoraggio partirebbe da Luglio e si concluderebbe lo scorso Settembre.

Fin dalle prime settimane dal lancio è sempre stata evidente per Apple l’importanza assunta da iPhone XR, capace di essere già alla fine del 2018 lo smartphone più venduto a livello globale. Per darvi un’idea del volume delle vendite, vi basti pensare che tale smartphone ha rappresentato addirittura un quarto di tutte le vendite di Apple (durante il periodo di monitoraggio) e che, a livello globale, la sua quota di mercato sarebbe del 3% (considerando la saturazione attuale, non vi deve trarre in inganno una percentuale di questo tipo).

Nella classifica seguirebbero altri smartphone particolarmente noti come i Samsung Galaxy A10 e A50. A seguire si hanno Oppo A9, iPhone 11, Oppo A5s ed altri ancora. Da notare il periodo ‘sottotono’ di Huawei: il primo smartphone che troviamo è posto solo alla decima posizione e si tratta di Huawei P30 (ricordiamo che si tratta dei risultati di un monitoraggio avente una ristretta base temporale).