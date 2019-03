Honor 10i ed Oppo AX5S: le tigri cinesi non mollano la presa sulla fascia media

A stretto giro da Samsung, anche Honor ha usato la Russia per presentare (ad un prezzo ancora ignoto) il suo nuovo medio-gamma telefonico, l’Honor 10i, mentre – in Cina – BBK Electronics ha replicato con un device, l’Oppo AX5S, che si staglia appena un gradino sotto, per specifiche tecniche.

Honor 10i (nuance blu o rosso scintillante, e nero mezzanotte), contrassegnato da un notch a goccia posto in cima al display FullHD+ da 6.21 pollici (di tipo LTPS), è imparentato con l’Honor 10 Lite, di cui migliora il comparto fotografico: sul retro, assieme allo scanner per le impronte digitali, è presente una triplice fotocamera (laterale), da 24 (f/1.8) + 8 (grandangolo, f/2.4) + 2 (effetto Bokeh), con assetto verticale, sopra il Flash LED, assistita dall’intelligenza artificiale.

Quest’ultima, assicurata dal processore Kirin 710, viene in aiuto (con l’ottimizzazione degli autoscatti) anche della selfiecamera, da 32 megapixel: all’interno del corpo (154,8 x 73,64 x 7,95 mm, per 164 grammi), l’Honor 10i si avvale di accresciuti quantitativi di RAM e storage (espandibile, rinunciando alla seconda SIM), sostanziati rispettivamente in 4 e 128 GB. La batteria arriva a 3.400 mAh di capienza, mentre il sistema operativo si spinge sino alla versione Pie 9.0 di Android, seppur velato dall’interfaccia proprietaria EMUI 9.0.1.

BBK Electronics scala al ribasso la fascia media, varando il nuovo Oppo AX5S, senza scanner d’impronte digitali, ma sempre con notch a goccia, seppur di foggia diversa, quale espediente per contenere la selfiecamera, qui da 8 (f/2.0) megapixel, incastonata su un display HD+ (19:9) da 6.2 pollici. Il comparto fotografico posteriore, duale, si compone di due sensori, da 13 (f/2.2) e 2 (f/2.4) megapixel, con Flash LED, ottenendo il supporto all’elaborazione delle immagini dal setting logico, nevralgicamente impostato sulla GPU IMG PowerVR GE8320 e sul processore octa-core (2.3 GHz) Helio P35, messo in tandem con 3 GB di RAM e 64 (espandibili a 256) GB di storage.

Mancante del modulo NFC, il setting delle connettività dell’Oppo AX5S si compone del Wi-Fi n, del Bluetooth 4.2, del Dual SIM con supporto alle chiamate VoLTE via 4G, e del GPS (Glonass): v’è anche una porta microUSB (OTG), ma solo 2.0, con cui ricaricare la batteria, da ben 4.230 mAh. Previsto nelle colorazioni nero e rosso, l’Oppo AX5S arriverà in commercio principiando dal mercato interno cinese, animato lato software da una versione (la 5.2) dell’interfaccia ColorOS basata su Android Oreo 8.1.