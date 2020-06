Galaxy M11: definitivo, da Samsung, l’entry level con triplice fotocamera e maxi batteria

Dopo aver annunciato gli aggiornamenti Galaxy M31 ed M21, ed il recente Galaxy M01, Samsung ha popolato la serie di smartphone economici M di un nuovo modello, rappresentato dal Galaxy M11, di cui a Marzo era trapelata una parziale scheda tecnica, ad opera della locale divisione degli Emirati Arabi Uniti.

Concepito in 3 diverse colorazioni (viola, nero, e blu metallizzato) ma sempre con una scocca (161.4 x 76.3 x 9.0 mm, per 197 grammi) in plastica, il Galaxy M11 dispone di un display LCD da 6.4 pollici, con risoluzione HD+ estesa panoramicamente a 19.5:9 sull’81.6% della superficie disponibile, con discreta (267 PPI) densità d’immagine: il foro, in alto a sinistra, ospita una selfiecamera da 8 (f/2.0, HDR) megapixel, mentre il retro presenta tanto lo scanner per le impronte digitali, quanto – guidata da una GPU Adreno 506 – una tripla postcamera.

Quest’ultima si compone di un sensore principale da 13 (f/1.8, video a 1080p@30fps, HDR, panorama, messa a fuoco fasica), di uno ultragrandangolare da 5 (f/2.2, obiettivo da 14 mm), e di uno per la profondità da 2 megapixel (f/2.4). Grazie alla presenza di un jack da 3.5 mm, gli appassionati potranno beneficiare della Radio FM, ed usare il device come un moderno lettore mp3.

La memoria per l’archiviazione (eMMC 5.1), espandibile infatti di 512 GB via microSD, è più che sufficiente sia nell’assetto base, da 3 (RAM) + 32, che in quello migliorato, da 4+64 GB: fugati i dubbi, il centro elaborativo del device è stato affidato al processore Snapdragon 450 (litografia a 14 nanometri, clock a 1.8 GHz) che, in attesa del 460 previsto entro fine anno, guiderà ancora a lungo la fascia media dei chip mobili Qualcomm.

Abilitato alle chiamate VoWiFi e VoLTE, munito di connettività quali il Dual SIM, il 4G, il GPS (Glonass, A-GPS, BeiDou, Galileo), il Wi-Fi n (hotspot, direct), il Bluetooth 4.2 LE (A2DP), lo smartphone Galaxy M11 di Samsung monta una batteria da 5.000 mAh, caricabile via Type-C, per la quale beneficia della ricarica rapida a 15W, del reversible connector per fare da powerbank, e delle ottimizzazioni di Android 10 (sotto One UI 2.0).

Galaxy M11 è finalmente disponibile all’acquisto, partendo dal mercato indiano, come competitor dei Redmi Note 7 Pro e Realme Narzo 10, al prezzo di 10.999 rupie (130 euro) per la variante da 3+32 GB, ed a 12.999 rupie (154 euro) per quella da 4+64 GB.