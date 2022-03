Galaxy F23: da Samsung l’accessibile medio-gamma con 5G e Snap 750G

Dopo l’avvistamento avvenuto a fine Gennaio nei database di Geekbench, è diventato al fine ufficiale uno degli smartphone 5G più economici di Samsung, il nuovo (sebbene appaia una sorta di rebrand per il Galaxy M23) Galaxy F23, erede (dal 16 Marzo) del modello dello scorso anno rispetto al quale migliora in prestazioni e display.

Animato da Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria One UI 4.1 (con 2 anni di major update e 4 anni di security update), il Galaxy F23 (165.5 x 77 x 8.4 mm, per 198 grammi) di Samsung è realizzato nelle colorazioni Forest Green e Aqua Blue, con un frontale che adotta il notch a goccia d’acqua e una protezione Gorilla Glass 5: lateralmente, il pulsante d’accensione fa da scanner per le impronte digitali mentre, dietro, sulla retro-cover in plastica, un classico allestimento semaforo ospita, assieme al Flash LED, i sensori della triplice fotocamera posteriore. Lungo il perimetro è possibile riscontrare lo slot, che permette di inserire le due SIM per il 4 e 5G, come pure una microSD con cui espandere lo storage sino a un massimo di 1 TB.

Partendo dall’imaging, il Samsung Galaxy F23 ha un display LCD da 6.6 pollici risoluto in FullHD+, con rapporto panoramico a 20:9 e 120 Hz di refresh rate (una primizia per la serie F): le cornici di contorno appaiono minime su 3 lati e un pochino più accennate nella zona del mento. Nel waterdrop si adagia una selfiecamera da 8 megapixel, con apertura a f/2.2.

Vanno un po’ meglio le cose nella multicamera posteriore: quest’ultima, beneficiata anche di speciali funzioni (es. il Single Take, che con un solo click ottiene 10 tipi di differenti foto e video), punta molto sul sensore principale, da 50 megapixel (f/1.8, messa a fuoco fasica, video a 1080p@30fps), affiancato da un sensore ultragrandangolare (123°, 1/4″) da 8 (f/2.2, pixel da 1.12 micrometri) e da uno per le macro da 2 megapixel (f/2.4). Lato audio, è contemplata la funzione “Voice focus” (riduzione dei rumori ambientali con focus sulla voce del parlante), ma manca il mini-jack da 3.5 mm: in confezione non risulta esserci neanche l’adattatore, col kit d’acquisto che comprende solo, oltre al telefono, il cavo di ricarica Type-C, confermando le voci della vigilia che, anticipate da diversi utenti, volevano il colosso di Seoul in procinto di rimuovere il caricatore anche dai device economici.

Il processore octacore Snapdragon 750G, realizzato a 8 nanometri, già visto a bordo del Galaxy A52 5G e dei rivali Xiaomi 10i 5G e OnePlus Nord CE, mette a disposizione del Galaxy F23 la scheda grafica Adreno 619 e il modem Qualcomm X52 per il 5G, potendosi esprimere al suo massimo grazie alla tecnologia di smaltimento termico Power Cool: la RAM (LPDDR4x, espandibile virtualmente di 6 GB) prevede le opzioni da 4 o 6 GB, mentre lo storage, espandibile, ammonta a 128 GB. Combinando le due memorie, gli allestimenti disponibili all’acquisto saranno due, rispettivamente da 4+128 (17.499 rupie, 209 euro) e 6+128 GB (18.499 rupie, 221 euro).

Sul piano delle connettività, oltre a quelle già menzionate, il Galaxy F23 annovera anche il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.0 (A2DP), il Wi-Fi ac dual band (direct, hotspot) e il sistema Auto Data Switch che passa da una SIM all’altra quando una delle due si trova in una zona dove non c’è campo, con lo scopo di garantire all’utente il poter essere sempre in contatto con chi si preferisce. La batteria, infine, ammonta a 5.000 mAh, e gode della ricarica rapida a 25W.