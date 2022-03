Da Samsung una pioggia di medio-gamma con i Galaxy A23/A13 4G e i Galaxy M33/M23

Nonostante sia famosa per i suoi smartphone top gamma, la sudcoreana Samsung è molto attiva anche nella fascia media, come dimostrato nelle scorse ore col colosso di Seoul che, silenziosamente, ha listato sul proprio sito web aziendale un poker di nuovi smartphone di categoria, tra cui i Galaxy A23 4G e A13 4G (diverso dal modello dello scorso Dicembre) per la serie A, e i Galaxy M33 ed M23 per quella M, tutti animati da Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria Samsung One UI 4.1, in predicato di arrivare prossimamente in Europa.

I Galaxy A23 4G (165.4 x 76.9 x 8.44 mm, per 195 grammi) e A13 4G (165.1 x 76.4 x 8,8 mm, per 195 grammi) hanno chassis realizzati nelle colorazioni bianco, arancione, nero e blu: frontalmente, un notch a V integra una selfiecamera a 8 megapixel (f/2.2), mentre il ruolo di display, con protezione Gorilla Glass 5, spetta a un pannello LCD TFT da 6.6 pollici, risoluto in FullHD+ (e quindi a 2.408 x 1080 pixel). Sul lato destro, il pulsante di accensione fa anche da scanner per le impronte digitali (interfacciato col chip crittografico Samsung Knox).

Nel Galaxy A13 4G, il processore è un octacore (2.0 GHz) proprietario, l’Exynos 850, da 8 nanometri già visto sul Galaxy A21, mentre per il Galaxy A23 sembrerebbe di ruolo un processore più veloce, da molti identificato nel Qualcomm Snapdragon 680. In termini di memorie, il Galaxy A13 ha tre opzioni di RAM, da 3/4/6 GB, e altrettante di storage, espandibile via microSD, da 32/64/128 GB: diversamente, col Galaxy A23 si parte da più RAM, con le opzioni da 4/6/8 GB, con lo storage che presenta solo due opzioni, partendo da 64 e arrivando a 128 GB. L’energia in ambedue i casi è fornita da una batteria da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 25W, mentre – quanto a connettività – spiccano un mini-jack da 3.5 e l’NFC per i pagamenti contactless: la placca posteriore dei Galaxy A13 e A23 4G è la stessa e, in un pillolotto con schema a “tirapugni”, comprende un sensore principale da 50 (f/1.8), un ultragrandangolo da 5 (f/2.2) e due sensori gemelli da 2 megapixel (f/2.4) di cui uno per le macro e uno per la profondità.

Anche nei Galaxy M33 ed M23 spicca, oltre allo scanner d’impronte laterale, un display LCD TFT da 6.6 pollici risoluto a 2.408 x 1080 pixel (Full HD+), con una tacca a V a mangiarli una porzione di pixel per destinarla alla selfiecamera, confermata a 8 (f/2.2) megapixel. Il retro varia dall’uno all’altro dispositivo, anche se ambedue condividono il sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) dei modelli A: il Galaxy M33 ha un ultragrandangolo da 5 (f/2.2) e due sensori da 2 megapixel (f/2.4) per macro e profondità mentre il Galaxy M23, nel complesso, ha solo tre sensori dietro, con gli altri due formati da uno ultragrandangolare da 8 (f/2.8) e da un sensore per la profondità nell’effetto Bokeh da 2 megapixel.

In qualità di cervello elaborativo, il Galaxy M33 vanta un processore non ancora presentato, il Samsung Exynos 1200 da max 2.4 GHz, con anche il Galaxy M23 che si difende bene, dato il processore octacore Snapdragon 750G, realizzato con litografia a 8 nanometri e caratterizzato da una velocità di clock massima di 2.2 GHz. Nel primo modello, ovvero nel Galaxy M33 la batteria è più generosa, da 6.000 mAh, contro i 5.000 mAh dell’M23: ambedue però ricaricano la energy unit alla stessa velocità, ovvero a 25W. Tra le altre specifiche postate dal costruttore, nei due esemplari della gamma M spicca il mini-jack da 3.5 mm.