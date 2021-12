Samsung ufficializza il low cost Galaxy A13 con 5G e 50 megapixel

Una delle serie di smartphone più popolari in casa Samsung è senza dubbio quella dei Galaxy A, i cui modelli godono di ampi volumi di vendita in varie parti del mondo, USA compresi, ove si appresta a fare il suo esordio il nuovo modello Samsung Galaxy A13 5G.

Redatto nei colori nero e verde chiaro, il Galaxy A13 5G ha una scocca in plastica con uno scanner d’impronte digitali che, collocato a destra, interagisce col chip crittografico Knox, ove vengono stoccati i dati biometrici (le impronte digitali). Frontalmente, si trova un notch a goccia d’acqua, al cui interno è collocata una selfiecamera da 5 megapixel (f/2.0). Il resto del frontale spetta al display, un pannello Infinity-V, ovviamente LCD, da 6.5 pollici, risoluto in HD+ (1.600 x 720 pixel), con 90 Hz di refresh rate e quindi molto fluido nello scrolling.

Il retro non usa alcun bumper per circoscrivere la fotocamera, triplice, ma 3 semplici fori che, affiancati dal Flash LED, ospitano un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8), uno secondario da 2 per le macro, e uno terziario ancora da 2 megapixel (f/2.4), per la profondità. In quota audio, lo speaker è singolo ma, in compenso, vi è il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie o gli auricolari (non presenti in confezione, al pari dell’ugualmente assente caricatore).

Sul versante elaborativo, Samsung ha riferito nella sua press room l’adozione del processore octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 700, che porta in dote il 5G Sub-6GH al Galaxy A13 che, quanto a memorie, è attestato, in assenza di dettagli sulla RAM, con 64 GB di storage, espandibili via microSD di altri 1 TB.

Le connettività a bordo del Samsung Galaxy A13 prevedono anche il 4G, l’NFC per i pagamenti con Samsung Pay, il Wi-Fi ac dual band, il GPS ed il Bluetooth: comprensivo di una batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente a 15W, e bastevole per un paio di giorni di autonomia, il device è animato da Android 11 sotto One UI. Per ora, secondo le decisioni assunte, il Galaxy A13 esordirà negli USA il 3 Dicembre al prezzo di 249.99 dollari (circa 220 euro) sul sito ufficiale e con l’operatore AT&T, cui seguirà la distribuzione con T-Mobile nel Gennaio del 2022.