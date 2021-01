Xiaomi Mi 10i 5G: ufficiale con Android 11 e quadcamera da 108 megapixel

Puntuale come da calendario, Xiaomi ha tenuto il suo evento di presentazione in India quando in Italia era l’alba, portando allo scoperto il nuovo smartphone di fascia media Xiaomi Mi 10i 5G (la lettera “i” sta appunto per India) in vendita dal 7 Gennaio per gli iscritti a Prime, e dall’8 Gennaio su mi.com, nei Mi Store o Mi studio, e su Mi Home.

Previsto nelle colorazioni Atlantic Blue, Pacific Sunrise e Midnight Black, il Mi 10i 5G di Xiaomi (165,38 × 76,8 × 9,0 mm, per 214.5 grammi) ha una scocca idrorepellente (IP53) a sandwich, con due placche di vetro Gorilla Glass 5, una davanti a l’altra dietro, relegando al frame laterale la presenza dello scanner per le impronte digitali. Anteriormente, il device reca un disply LCD IPS da 6,67 pollici, risoluto in FullHD+ con Adaptive Sync (da 30 a 120 Hz), e frequenza di campionamento dimensionata a 240 Hz: la fruizione dei contenuti beneficerà visivamente del supporto a Widevine L1, HDR/HDR10, e di ottimi valori per conrasto (1.500:1) e luminosità (450 nits) mentre, dal punto di vista sonoro, agirà il supporto degli speaker stereo.

La selfiecamera dello Xiaomi Mi 10i 5G, contenuta in un foro centrale nel display, arriva a 16 megapixel (f/2,45, modalità notturna, con autoclonazione nelle foto e nei video, video selfie con countdown) e consente di effettuare riprese FullHD stabilizzate elettronicamente: sul retro, un suggestivo modulo circolare in stile Motorola, ospita la quadcamera. Quest’ultima, costituita da un sensore da 108 (principale, Sony ISOCELL HM2 con pixel da 0.7 micron, pixel binning 9-in-1, autofocus, f/1.75, RAW, Night Mode 2.0), da uno da 8 (ultragrandangolo a 120°, f/2.2), e da una coppia da 2 (rispettivamente per macro e profondità, 1,75 micron), abilita alla registrazione di video anche 4K, Super Macro video, Dual Video, avalla la regolazione automatica delle esposizioni (Smart ISO), migliora il cielo (AI Sky-Scraping 2.0) e implementa filtri originali (es. CyberPunk).

Per consentire il 5G, ma anche di giocare a 120 fps, è stato inserito il processore octacore (2.2 GHz) Snapdragon 750G, realizzato ad 8 nanometri e messo in coppia con una GPU Adreno 619: in termini di memorie, le combinazioni di RAM (LPDDR4x) e storage (UFS 2.2, espandibile, max 512 GB) sono tre, rispettivamente da 6 + 64 GB (20.999 rupie, 234 euro), 6 + 128 GB (21.999 rupie, 245 euro), e 8 + 128 GB (23.999 rupie, 267).

Dotato di una batteria da 4.820 mAh, caricabile rapidamente a 33W (da 0 a 100 in 58 minuti) via Type-C, lo Xiaomi Mi 10i 5G, animato da Android 11 sotto interfaccia MIUI 12, completa la scheda tecnica con diverse connettività, tra cui il Dual SIM puro con anche il 4G VoLTE, il GPS dual frequency (con Glonass, Galileo, Beidou), il Wi-Fi ax/6, il Bluetooth 5.1, l’NFC, il jack da 3.5 mm, e l’emettitore di infrarossi.