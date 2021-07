Galaxy F22: ufficiale il medio-gamma Samsung con batteria mostre e Android 11

Pur atteso al lancio di intriganti novità nelle prossime settimane, il marchio sudcoreano Samsung è consapevole che è con gli smartphone di fascia medio-bassa, spesso venduti in mercati emergenti, che si fanno i grossi volumi di vendita: da ciò nasce la presentazione, per ora in India, ove il device esordirà il 13 Luglio, del nuovo smartphone Galaxy F22.

Il nuovo Galaxy F22 (159,9 x 74 x 9,3 mm per 203 grammi) con alcuni punti in comune rispetto al Galaxy A22, presenta una scocca in plastica nelle colorazioni Denim Black e Denim Blue, col frame laterale che ospita lo scanner per le impronte digitali mentre sul lato corto basso è posta la microUSB Type-C e l’incavo che palesa il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie. Stile a parte, il frontale protegge con un vetro Gorilla Glass 5 un panoramico (20:9) e luminoso (600 nits di picco) display Infinity-U Super AMOLED da 6.4 pollici, risoluto in HD+ (274 PPI), con 90 Hz di refresh rate, contenuto tra cornici ben ottimizzate ai lati (meno sul mento) e tanto spazio guadagnato in alto grazie alla scelta di un notch a U per la selfiecamera, da 13 (f/2.2, face unlock) megapixel.

Il retro propone, sopra il Flash LED, uno square laterale, per la quadrupla fotocamera formata dai sensori, disposti in assetto 2×2, da 48 (ISOCELL Plus GM2, principale, f/1.8, messa a fuoco fasica, panorama, HDR, Slow motion, Hyperlapse, Pro e Food Mode, AR zone, video a 1080p@30fps), 8 (f/2.2, ultragrandangolo a 123°), 2 (f/2.4, macro), 2 (f/2.4, profondità, con Live Focus) Il segmento audio è certificato per lo standard Dolby Atmos.

Ad animare il Galaxy F22 di Samsung è il sistema operativo Android 11 dietro l’interfaccia One UI Core Core 3.1, che lavora di concerto col centro nevralgico dell’hardware, formato dalla coppia elaborativa del processore octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio G80 e della di lui GPU Mali-G52 MC2: la RAM e lo storage, espandibile via microSD di 1 TB, formano gli allestimenti da 4+64 (12.499 rupie, 141 euro) e 6+128 GB (14.499 rupie, 164 euro).

La batteria, da ben 6.000 mAh, caricabile rapidamente a 25W, sconta la presenza di un caricatore allegato da 15W ma, in compenso, una volta rabboccata offre un’autonomia stimata in 130 ore di riproduzione musicale, 25 di playing video, 24 ore di navigazione internet e 40 ore di conversazione. A completarne la scheda tecnica, va annotato – a titolo di completezza informativa – il comparto connettività, col Dual SIM, il 4G, il GPS (Glonass, Beidou, Galileo, A-GPS), il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0 e l’NFC (compatibile con Samsung Pay Mini).