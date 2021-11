Galaxy A03 Core: ufficiale il nuovo base gamma 4G di Samsung

Nel mentre Huawei ufficializzava i prezzi europei dei portatili MateBook X, e Realme quelli degli smartphone low cost C21Y e C25Y, oltre che del top gamma GT Neo 2, e del tablet Realme Pad, è Samsung a portare all’esordio (via comunicato stampa) un device inedito, rappresentato dallo smartphone base gamma Galaxy A03 Core, vagamente imparentato col modello A03s del quale condivide polliciaggio e batteria.

Il nuovo low cost sudcoreano ha una scocca (164,2 x 75,9 x 9,1 mm) in plastica (policarbonato, materiale usato anche per il frame laterale) redatta in due colorazioni alternative, tra cui quella nera e quella blu scura: non si ravvisa uno scanner fisico per le impronte digitali e il look generale, molto minimale, presenta un semplice notch a goccia d’acqua davanti, per la selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2, fuoco fisso, riconoscimento del volto), col resto dello spazio che spetta al pannello LCD TFT da 6.5 pollici, di tipo Infinity-V, risoluto in HD+ (720 x 1600 pixel), con 269 pixel per pollice.

Sul posteriore è presente, sopra il Flash LED, un solo piccolo forellino a sinistra, per la monocamera da 8 megapixel (f/2.0, autofocus, video a 1080@30fps), quindi non accompagnata da alcun sensore accessorio da 2 megapixel. L’audio può contare su uno speaker e sul mini-jack da 3.5 mm (con Radio FM) per le cuffie.

L’interno propone quale identikit per il processore, forse un Unisoc SC9863A, un chip octacore del 2018 con litografia a 28 nanometri, formato da quattro core a 1.6 GHz e altrettanti a 1.2 GHz (in ogni caso degli ARM Cortex-A55): l’assetto mnemonico prevede 2 GB per la RAM e 32 GB per lo storage (eMMC 5.1). Chi temesse la saturazione dell’archiviazione sarà rinfrancato dal sapere che il carrellino per le due SIM, predisposte al 4G LTE, ha anche un terzo spazio, per collocarvi la microSD.

Niente ricarica rapida: la microUSB 2.0 sul fondo carica ad appena 10W la batteria che, almeno, è decisamente generosa, con un ammontare di 5.000 mAh di capienza. Comprensivo di vari sensori di bordo (accelerometro, di luce, di prossimità), il Samsung Galaxy A03 Core annovera il GPS (A-GPS), il Wi-Fi n (hotspot), ed il Bluetooth 4.2 (A2DP). Il sistema operativo, invece, è Android 11 sotto l’interfaccia alleggerita One UI 3.1 Core.