Galaxy A03s: ufficiale il nuovo smartphone low cost di Samsung

Giornata ricca di eventi per l’India che, dopo il notebook Realme Book Slim, ha visto esser svelato anche il nuovo smartphone low cost di Samsung, il Galaxy A03s che, erede del modello dello scorso Novembre, sarà chiamata alla difficile sfida col rivale Redmi 10.

Con colori piatti e finiture opache nelle tonalità bianco, blu, nero, il Samsung Galaxy A03s (164.2 x 75.9 x 9.1 mm, per 196 grammi) pone sul lato lo scanner per le impronte digitali e adopera una microUSB Type-C sul basso per caricare rapidamente, a 15W, la batteria da 5.000 mAh accreditata di un paio di giorni in uso medio-misto. Il display da 6.5 pollici è formato da un pannello TFT LCD redatto secondo l’aspect ratio a 20:9, con una risoluzione HD+ e un refresh rate di 60 Hz.

Trattandosi di un modello “Infinity-V“, è a una tacca a V che è affidato il compito di ospitare una selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2). Posteriormente, a L rovesciata col Flash LED, si trova a sinistra una tripla fotocamera che, dopo un sensore per la profondità da 2 megapixel (f/2.4) situato in cima, pone un sensore principale da 13 (f/2.2) ed uno per le macro, ancora una volta da 2 megapixel (f/2.4). Lato audio, la scheda tecnica del Galaxy A03s riporta la presenza del mini-jack da 3.5 mm.

Tra le connessioni manca l’NFC, ma risultano presenti il GPS, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac/5 e il Dual SIM con 4G: ad offrire la dovuta potenza elaborativa necessaria ad eseguire il sistema operativo Android 11 sotto l’interfaccia One UI 3.1 Core, è il processore octacore (2.3 GHz) MediaTek Helio P35 coadiuvato dalla scheda grafica IMG PowerVR GE8320 da 680 MHz massimi di frequenza operativa (con supporto al codec H.264).

Gli assetti mnemonici disponibili all’acquisto, tra RAM e storage (espandibile di 1 TB) sono due, rispettivamente da 3+32 (11.499 rupie, o circa 132 euro) e 4+64 GB (12.499 rupie, pressappoco 144 euro).