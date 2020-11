Galaxy A12 e Galaxy A02s: dal 2021 in Italia i nuovi low cost di Samsung

Tramite un comunicato nella propria newsroom Samsung ha annunciato l’arrivo in Italia, nei “primi mesi del 2021”, di nuovi smartphone economici della serie Galaxy A che, nel 2021, incomincerà a popolari, sotto i 200 euro, a partire dagli A12 e l’A02s, ancorati all’ormai rodato sistema operativo Android 10.

Galaxy A12 e Galaxy A02s condividono uno chassis colorato (bianca, rossa, nera, nera, blu vs nera, bianca, rossa) delle stesse dimensioni (164 x 75,8 x 8,9 mm, per 205 grammi) che solo nel primo modello dispone, lateralmente, di uno scanner per le impronte digitali (in simbiosi col chip crittografico Samsung Knox): il frontale propone in ambedue i casi, in cima al display TFT Infinity-V da 6.5 pollici risoluto in HD+ un notch a V per la selfiecamera, da 8 megapixel nell’A12 (f/2.2), e da 5 (f/2.2) megapixel nell’A02s.

Posteriormente, sulla finitura opaca, si nota un’ulteriore differenza, anche in questo caso fotografica: la multicamera, in uno squircle laterale, è quadrupla nel Galaxy A12, con un ultragrandangolo da 5 (f/2.2), una macro lens da 2 (f/2.4), un sensore principale da 48 (f/2.0), ed uno per la profondità, ancora da 2 (f/2.4) megapixel. Nel Galaxy A02s, all’interno di un bumper semaforico, è presente una tripla fotocamera, con un sensore principale da 13 e due accessori da 2 (f/2.4) megapixel, di cui uno per le macro e uno per la cattura della profondità.

Anche la batteria si conferma la stessa, da 5.000 mAh, con carica veloce (adattiva) a 15W via microUSB Type-C: a variare, però, ci pensa il comparto elaborativo, con il Galaxy A12 che mette in campo un octacore da 2.3 GHz (probabilmente l’Helio P35 apprezzato anche nel Vivo Y12s), con tre alternative per la RAM, da 3, 4 e 6 GB, e lo storage (espandibile, sino a 1 TB), da 32, 64, e 128 GB. Replica, al ribasso, il downgraded Galaxy A02s, che utilizza un diverso octacore, da 1.8 GHz (forse un Snapdragon 450, a suo tempo visto anche fuori dagli orizzonti sudcoreani di Samsung, nel Moto G6), coadiuvato da 3 GB di RAM e da 32 GB di storage ampliabile (di altri 512 GB).

Ovviamente corredati di Dual SIM, 4G/LTE, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, dei nuovi Galaxy A per il 2021 non sono ancora noti i prezzi italiani ma, facendo riferimento a quelli spagnoli, l’A12 dovrebbe arrivare il 4 Gennaio a 179 euro per l’allestimento che prevede 64 GB di storage, con quello che offre il doppio dell’archiviazione prezzato a 199 euro. Nel caso del Galaxy A02s, infine, prezzato a 150 euro, l’attesa dovrebbe prolungarsi sino al 15 Febbraio.