Vivo Y12s: ufficiale l’entry level per l’intrattenimento prolungato

Sbarcato ufficialmente in Italia poco meno di un mese fa, Vivo di BBK Electronics non ha dimenticato di attenzionare anche i nativi mercati asiatici, ai quali nelle scorse ore ha dedicato il nuovo entry level Vivo Y12s, dotato di un’ampia autonomia e di una scheda tecnica nel complesso ben bilanciata per la fascia di prezzo nella quale va a collocarsi.

Vivo Y12s (164,41 × 76,32 × 8,41 mm, per 191 grammi) ha fatto il suo esordio in Vietnam e Hong Kong nelle colorazioni Phantom Black, ispirata all’agata nera, e Glacier Blue, desunta dai riflessi del Sole sugli iceberg: il display panoramico (20:9) è formato da un pannello LCD IPS da 6.51 pollici risoluto in HD+ (720 x 1600 pixel), con filtro per la luce blu. Frontalmente trova posto la selfiecamera, da 8 megapixel (f/1.8), con Face Unlock, ma non il rapido (0.23 secondi di sblocco) scanner per le impronte digitali, fuso con il pulsante di accensione, sul frame laterale.

Posteriormente, un consueto semaforo verticale include il Flash LED e una duplice fotocamera, da 13 (f/2.2, time lapse, rallenty, pro, live photos, panorama, scansione documenti, pro mode) + 2 (f/2.4, profondità). La Radio FM, invece, va in appoggio del jack da 3.5 mm, per l’uso delle cuffie cablate.

Sul versante delle connettività, Vivo Y12s può vantare lo slot per Due SIM e una microSD, ma anche il Wi-Fi ac dual band il Bluetooth 5.0, il 4G, il GPS (Galileo, Beidou, Glonass), ed una microUSB 2.0 per la ricarica rapida, a 10W, della batteria che, in grado di mettere a disposizione i suoi 5.000 mAh anche nel reverse charging, garantisce videogaming per quasi 9 ore e sino a 16.3 ore di video playing in qualità HD.

Ad animare il quadro hardware del Vivo Y12s bada il processore octacore (2.3 GHz) Mediatek Helio P35, supportato da 3+32 GB (3.290.000 dong vietnamiti, pressappoco 120 euro) di RAM + storage (espandibile), con alcuni mercati che possono contare anche sulla versione da 4+128 GB (4.290.000 dong, o 157 euro circa). Sul versante software, è di ruolo Android 10, sotto l’interfaccia FunTouch OS 11, in ragione della quale il device beneficia delle funzioni “iManager” (gestione automatica della sicurezza e rimozione dei file inutili) e Multi-Turbo 3.0 (in ottica gaming, riduzione della latenza, ottimizzazione delle risorse).