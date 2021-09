Realme GT Neo 2: ufficiale il gaming smartphone 5G con Snap 870 e tante migliorie

Anche Realme (BBK Electronics) ha colto l’occasione della giornata per annunciare un prodotto di gaming, rappresentato dallo smartphone Realme GT Neo 2, animato da Android 11 sotto l’interfaccia Realme UI 2.0 (Realme UI 3.0 da Ottobre), in pre-ordine da oggi ma in vendita dal 27 Settembre.

Realme GT Neo 2 (spessore da 8.6 mm, peso da 199.8 grammi) ha una scocca con un frontale forato in alto a sinistra e un retro in vetro AG smerigliato, nelle colorazioni Black Mint (verde con banda nera), Blue e Shadow Black, setoso al tatto grazie al processo di rivestimento nano-ottico multistrato incaricato di incrementare del 50% (rispetto ai processi abituali) la saturazione del colore. Frontalmente, il display è un AMOLED Samsung E4 FullHD+ da 6.62 pollici, con 1300 nits di picco, contrasto a 5.000.000:1, refresh rate dinamico a 120 Hz (4 livelli, compresi 30, 60, 90), touch sampling a 600 Hz, HDR10+, gamma NTSC al 98% e DCI-P3 al 100%, DC dimming anti-sfarfallio, scanner d’impronte sottostante.

La selfiecamera del Realme GT Neo 2 è da 16 megapixel (f/2.5): dietro, la triplice fotocamera messa in un lingottino laterale, col telefono posto sdraiato, ricorda un viso con due occhi sgranati con tanto di lacrime (i Flash LED), e una piccola bocca: tecnicamente, a comporla sul piano hardware è un sensore principale da 64 (f/1.8, EIS), un ultra-grandangolare da 8 (f/2.3) e un macro da 2 (f/2.4) megapixel mentre, quanto a funzionalità, la stessa consente filtri personalizzati per le foto da strada, un migliore algoritmo ultra-clear DIS, un video multi-scena, una rinnovata modalità di scena notturna con attenzione al cielo stellato, etc. Ancora in ambito multimediale, sono presenti due speaker stereo con Dolby Atmos per i giochi, e un migliorato motore vibrazionale sull’asse X (con più onde di vibrazione, sussulti più delicati e reattivi).

Il motore del Realme GT Neo 2 è formato dal processore octacore (3,2 GHz) Snapdragon 870 con GPU Adreno 650, che si avvale di RAM DDR4X (con espansione virtuale DRE fino a 7 GB) e di storage UFS 3.1: nello specifico, l’allestimento da 8+128 GB costerà 2.499 yuan (329 euro), 2.699 yuan (356 euro) ne richiederà quello da 8+256 GB e 2.999 yuan (395 euro) quello da 12+256 GB. Lato software, delle prestazioni si occupa la funzione GT Mode 2.0, con strategie personalizzate per i vari giochi, e la facoltà di vedere un raffronto tra il prima e il dopo la sua applicazione. Il sistema di dissipazione del calore, con struttura a 8 strati di grafene 3D, comprende una camera di vapore, una piastra (17.932 millimetri) di dissipazione, e del gel termico con microdiamanti (40-50 um) del 60% più efficiente dei comuni rivali (50%), in modo da abbassare le temperature sino a 18° C.

Le connettività del Realme GT Neo 2 comprendono il Dual SIM con 4G, lo smart 5G che switcha automaticamente tra la nuova connettività e il Wi-Fi 6 assicurando anche un incremento del 30% sull’autonomia, il GPS a doppia frequenza, l’NFC multi-funzione, ed il Bluetooth 5.1: via Type-C si carica, rapidamente (SuperDart) a 65W, in modo da riempire completamente (partendo da 0) i 5.000 mAh di batteria in 36 minuti.