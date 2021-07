Realme C21Y: ufficiale l’entry level animato da Android 10 con ampia batteria

Dopo l’onda di smartphone sotto la bandiera del marchio Vivo (es. i nuovi S10), BBK Electronics è tornata a occuparsi anche di smartphone entry level, con l’annuncio in Vietnam del nuovo C21Y proposto per conto di un altro brand controllato, Realme.

Disponibile con due assetti mnemonici, rispettivamente da 3+32 (3.240.000 dong vietnamiti, o 119 euro) o 4+64 GB (3.710.000 dong, o 137 euro), il Realme C21Y (164,5 x 76 x 9,1 mm, per 200 grammi) ha un frontale con un piccolo notch a goccia d’acqua in alto, per la selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2) che, non occupando troppo spazio, permette di offrire l’88,7% di screen-to-body al display, un pannello LCD IPS da 720 x 1.600 pixel, quindi, HD+, dimensionato a 6.5 pollici, con luminosità di picco a 400 nits e certificazione TUV Rheinland per il rispetto della vista.

La coverback del Realme C21Y cadenzata nelle nuance Caramel Green o Black Carrow colloca al centro un rotondeggiante scanner per le impronte digitali mentre, sullo spallino di sinistra, uno square alloggia il Flash LED e i sensori della tripla fotocamera, da 13 (principale, f/2.2, HDR, FullHD@30fps), 2 (macro, f/2.4), 2 (bianco e nero, f/2.4) megapixel.

Nel mezzo, l’interno di questo “sandwich tecnologico” prevede un processore octacore, l’Unisoc T610, implementato dalla ex Spreadtrum assieme a una scheda grafica Mali-G52, con le memorie che prevedono l’impiego della RAM di tipo LPDDR4x, ed uno storage di natura espandibile, ricorrendo alla classica schedina microSD. L’energia, invece, viene tratta da una corposa batteria da 5.000 mAh: quest’ultima può essere caricata solo a 10W, via microUSB 2.0 ma, in compenso, supporta la ricarica inversa cablata, in modo da poter fungere quale powerbank per altri dispositivi bisognosi di energia.

L’array delle connettività del Realme C21Y prevedono il Dual SIM, il 4G VoLTE, il Wi-Fi n (direct, hotspot), il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), un mini-jack da 3.5 mm per le cuffie cablate, ed il localizzatore GPS: il sistema operativo sotto l’interfaccia proprietaria Realme UI è ancora Android 10.