TV smart? Da oggi anche grazie all’Android TV Stick Motorola 4K

L’attuale pandemia ha innescato una forte diffusione dei servizi di streaming online, con sempre nuove proposte pronte ad affollare il settore, mai come in questo momento così vitale. Nelle scorse ore, sfruttando una partnership con lo store indiano Flipkart (come fatto in passato da Vaio per i portatili e da Nokia anche per smart tv e condizionatori), Motorola (da 6 anni controllata da Lenovo) ha presentato il nuovo Android TV Stick Motorola 4K.

Degno avversario dei rivali Amazon Fire TV Stick, Nokia Media Streamer, e Mi TV Stick, il dongle di Motorola è animato dall’interfaccia Android TV a base 9.0, con conseguente supporto ad Assistant per i comandi vocali, e integrazione del Play Store, da cui scaricare servizi di video on demand come Disney + Hotstar, Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, etc. Volendo, grazie all’implementazione di Chromecast, è possibile inviare sullo schermo della TV i contenuti in riproduzione su tablet, smartphone (anche iPhone) computer/notebook (via browser fondati su Chromium) e Chromebook.

Sotto “il cofano”, Android TV Stick Motorola 4K alloggia un processore con 4 core Cortex-A53 da 2.0 GHz affiancato dall’acceleratore grafico Mali-G31 MP2 (da 850 MHz): lato memorie, la scheda tecnica riporta 2 GB di RAM e 16 GB di storage. In termini di connettività, è di stanza il modem per il Bluetooth e il Wi-Fi dual band (2,4 e 5 GHz).

Grazie a tale hardware, l’Android TV Stick Motorola risulta capace di supportare, ovviamente solo sulle TV compatibili, le risoluzioni sino al 4K, con gestione dell’HDR (nello specifico in riferimento ai formati HLG e HDR10, per un’esperienza particolarmente appagante su Amazon Prime Video e Netflix). Sul versante audio, invece, è accreditata la gestione dei file in formato Dolby Audio, per un output sonoro immersivo.

Secondo quanto comunicato da Flipkart, l’Android TV Stick Motorola 4K.sarà in vendita, partendo dall’India, il 15 Marzo prossimo, al prezzo di 3.999 rupie, pari – cambio alla mano – a pressappoco 46 euro.