TCL presenta la nuova serie di smart TV TCL P71 con Android TV

Proseguono, da parte della cinese TCL, le presentazioni di Android TV, dopo i QLED di Maggio arricchitisi a Giugno di un mastodontico 80 pollici, con il nuovo TCL P71, cadenzato secondo 5 differenti diagonali, rispettivamente da 43, 50, 55, 65, e 75″, prezzate a partire da 369 euro con già effettiva la disponibilità all’acquisto sugli e-commerce italiani di Monclick e Unieuro.

La serie TCL P71 monta display LCD UHD, con refresh rate a 50/60 Hz: trattandosi di pannelli con retroilluminazione Direct LED (con questi ultimi allineati verticalmente), cresce leggermente lo spessore rispetto a un modello Edge LED.

La maggior profondità permette di allocare, in parallelo allo schermo, Edge-to-Edge (grazie alla cornici ridotte su 3 lati), con Picture Performance Index 1500, ed elevata luminosità (270 nits per i modelli da 43 a 55″, 300 per il 65”, 330 per il 75”), le varie porte (tra cui una tripletta di HDMI 2.0b con canale audio di ritorno e HDCP 2.2), in modo che sia facile ancorare gli apparecchi alla parete, in alternativa al consueto posizionamento, via piedini laterali.

All’interno dello chassis, dotato di una finitura in alluminio davanti e nera dietro, alberga un processore Realtek RTD2851 supportato da 2 GB di RAM e da 16 GB di storage, utili a ospitare (oltre ai file dell’utente, su 10 GB liberi), il sistema operativo Android TV a base Pie, con streaming da Disney+, Netflix, Prime Video, e YouTube, supporto integrato ai comandi vocali (grazie ai microfoni) per Assistant e mediato (dai device Echo) a quelli per Alexa, gestione dei file video nei formati HDR (HLG/HDR10), con annesso upscaling (Smart HDR, via AI) dalla gamma dinamica standard (alias SDR).

Capace di trarre i contenuti da varie connettività (Bluetooth per il mirroring da smartphone, Wi-Fi per il web, DLNA), ma anche dai sintonizzatori per il satellitare (DVB-S2) e il digitale terrestre (DVB-T2), come pure dal digitale terrestre ibrido (HbbTV 2.0.2), la serie di smart TV TCL P71 si avvale di un comparto audio, certificato Dolby Audio (anche per i file in formato Dolby AC4), in forma di due speaker da 10 W puntati verso il basso.