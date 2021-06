OnePlus TV U1S: ufficiale la nuova serie di smart TV 4K con webcam plug&play

Nel medesimo evento che ha svelato lo smartphone OnePlus Nord CE 5G, il brand cinese, che nel recente passato aveva confermato il proposito di portare i suoi apparecchi televisivi evoluti anche nel Vecchio Continente, ha avuto occasione di ufficializzare (in India) anche una “one more thing” rappresentata dalla nuova serie di smart TV OnePlus TV U1S, messa in campo sotto la già nota linea Q1, a pochi giorni di distanza dall’arrivo nel proprio listino del modello 40Y1.

OnePlus TV U1S è una gamma di tv intelligenti molto curata anche nell’estetica, con il colore Space Grey e cornici quasi invisibili lungo i bordi, nonostante l’implementazione di un poker di speaker stereo (due tweeter e altrettanti altoparlanti full-range) da 30W totali predisposti – dalla curatrice danese Dynaudio – col beneficio del supporto agli standard Dolby Audio e Dolby Atmos. Sul retro risultano occultate diverse porte, tra cui un paio di USB 2.0, un ingresso AV e una tripletta di HDMI (un paio 2.0 e una 2.1).

Sotto, sul mento, in zona centrale rispetto agli appoggi laterali a zampe di gallina (quando la TV non è “appesa” alla parete), è applicabile una fotocamera plug&play (via Type-C) per riprese in FullHD, 1080p, a 30fps, equipaggiata con un otturatore fisico per la privacy e con un paio di microfoni per la soppressione dei rumori (per avere videochiamate nitide e cristalline, es. con Google Duo).

Elemento centrale della nuova serie di smart TV OnePlus U1S, varata nelle diagonali da 50 (39.999 rupie o 450 euro), 55 (47.999 rupie o 540 euro) e 65 pollici (62.999 rupie o 708 euro), è il pannello 4K con supporto ai metadati dinamici ( HDR10+, HLG), contrasto dinamico, e incremento della fluidità nei video (frame intermedi simulati via MEMC) che, nel caso specifico, è un LCD retroilluminato a LED, dietro il quale opera il processore coadiuvato da 2 GB di RAM e da 16 GB di storage, oltre che dall’interfaccia Oxygen Play 2.0 posta a ottimizzazione (per esempio col tool OnePlus Connect 2.0 per l’interazione con lo smartphone) del sistema operativo Android TV.

Quest’ultimo, a base 10, porta in dote alla serie OnePlus TV U1S, implementata con le connettività senza fili Wi-Fi n Dual Band (comunque presente l’Ethernet LAN) e Bluetooth 5.0, il Play Store, Chromecast e l’integrazione dei comandi vocali ad Assistant senza la necessità (via feature Speak Now) di far ricorso al pur presente telecomando che, integrativo dell’NFC, esibisce rimandi ai pre-installati streaming Prime Video e Netflix.