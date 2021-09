Nebula 4K Streaming: Anker svela il suo nuovo dongle HDMI 4K con Android TV

A oltre un anno di distanza dall’ultimo prodotto, a culminare mesi e mesi di rumors emersi in merito, è stato ufficializzato un nuovo prodotto del marchio Nebula in quota alla cinese Anker, rappresentato da un dongle TV per smartizzare i vecchi apparecchi televisivi.

L’Anker Nebula 4K Streaming ha un corpo in alluminio squadrato, con bordi laterali arrotondati ad accompagnare i lati verticali: sul bordo basso orizzontale è presente una microUSB che permette l’attacco del cavo di alimentazione (compreso) da connettersi al caricatore (da 5V/1.5A, compreso) mentre, dall’altra parte, è visibile la porta HDMI 2.1. Quest’ultima, da connettersi alla TV, supporta i flussi video 4K HDR (verso apparecchi televisivi compatibili) e le tracce audio in qualità Dolby Digital Plus.

Quale array elaborativo, l’Anker Nebula 4K Streaming adotta un processore quadcore (con 4 core ARM Cortex-A53) da 2 GHz coadiuvato da 2 GB di RAM e da 8 GB di storage: lo spazio d’archiviazione serve anche ad ospitate il sistema operativo Android TV a base 10. Non mancano le connettività senza fili Wi-Fi ac/5 dual band e Bluetooth 5.0.

Sul versante del controllo, il dongle Anker Nebula 4K Streaming adotta un telecomando (energizzato da due pile AAA, già comprese in confezione) del tipo G10 allestito da Google: in sostanza, quest’ultimo offre il pad circolare, il tasto back, il microfono per richiamate Assistant, un tasto per la funzione watchlist e uno per la schermata Home, oltre a 4 altri tasti, che il costruttore ha personalizzato con rimandi ai più popolari servizi di streaming del momento, sostanziati in Netflix, Prime Video, YouTube e Disney+. Ovviamente, altri ne possono essere aggiunti passando per il Play Store di Android.

Attualmente, il dongle Anker Nebula 4K Streaming può essere acquistato negli USA, presso Amazon, al prezzo di 89.99 dollari, nella sola colorazione nera, risultando quindi ben più costoso del nuovo Chromecast con Google TV (sui 50 dollari), e del Onn UHD Streamer di Walmart (listato a quasi 30 dollari).