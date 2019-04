Disney+: ufficiale lo streaming intrattenitivo di Topolino, al prezzo più basso sul mercato

Finalmente il sipario è stato alzato, ed il mondo dell’intrattenimento via streaming – da oggi – ha un nuovo protagonista, la Disney, scesa in campo contro Apple, Netflix, ed Amazon Prime, con la piattaforma proprietaria Disney+, presentata nel corso di un evento dal CEO Robert Iger.

Dal punto di vista contenutistico, Disney+ partirà con partirà con 7.000 episodi delle proprie serie TV, contornati da 500 film (anche d’animazione) classici, suddivisi in vari generi, e ricercabili – in calce all’interfaccia di color nero – anche tramite i richiami a noti marchi del gruppo, quali Pixar, Disney, National Geographic, Lucas Film, Star Wars, e Marvel.

Ovviamente, assieme a produzioni già affermate (come le 30 stagioni dei Simpson, ottenute grazie all’acquisizione di Fox), non mancheranno contenuti originali e inediti, con serie tratte da importanti franchisee: in tal senso, il riferimento corre alle serie “Rogue One” e “The Mandalorian” in tema Star Wars, a quella “Falcon and Winter Soldier” tratta dall’ultimo episodio di Avengers, una sul personaggio degli X-Men “Scarlet Witch” (disegnata in forma di fumetto da Stan Lee), a una sul dio malefico Loki (tratto dall’universo Marvel), senza dimenticare quella animata ispirata alla saga di ” Monsters & Co”. In aggiunta, saranno previsti anche pacchetti con i canali via cavo EPSN+ e Hulu.

La fruizione del tutto avverrà, dal 12 Novembre, tramite device mobili, computer, smart tv (Roku e Sony), e consolle (Xbox One, PS4, Switch), con la possibilità – creati dei profili (su quelli dei bambini scatterà il parental control) – di poter anche scaricare i contenuti, per fruirli off-line, riproducendoli (laddove la tv lo consenta) anche in 4K HDR.

Inizialmente, secondo quanto comunicato dal dirigente della Disney, il progetto di streaming del gruppo appunto noto come Disney + esordirà prima negli Stati Uniti e, a seconda dei feedback ricevuti, nel 2020 dovrebbe fare la sua comparsa anche in Europa ed Asia: per i prezzi, il listino ufficiale a stelle e strisce è di 6.99 dollari per l’abbonamento mensile, con un netto risparmio qualora si sottoscriva quello annuale, pari a 69.99 dollari.