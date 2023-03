MWC 2023: Xiaomi mostra la ricarica da 300 W, un robot umanoide e un cane robot

Ascolta questo articolo

Al MWC 2023, Xiaomi non ha presentato solo gli Xiaomi 13, l’Electric Scooter 4 Ultra, e varie tecnologie indossabili (gli occhiali smart Wireless AR Glass Discovery Edition, lo smartwatch Watch S1 Pro, e gli auricolari Buds 4 Pro) ma ha anche mostrato i progressi per i suoi robot e soprattutto svelato una fulminea tecnologia di ricarica rapida capace di oscurare quanto appena esibito da Realme.

Partendo proprio da questa novità, Xiaomi ha presentato una tecnologia di carica che opera a 300 W di potenza, almeno idealmente. Ciò è avvenuto tramite una dimostrazione in cui è stato adoperato un Redmi Note 12 Pro+ con una diversa batteria. Quest’ultima non era da 4.300 mAh, come da scheda tecnica abituale, ma da 4.100 mAh ed era strutturata diversamente. Il costruttore ad esempio vi ha sostituito gli elettrodi in grafite con quelli in carbonio, più piccoli del 35%, ha usato una diversa formula elettrolitica che ha consentito una maggior densità di energia e una maggior velocità di carica-scarica con conseguente minor calore generato.

Inoltre, sono state usate anche celle da 15C al posto di quelle da 10C: il sunto di tanti accorgimenti si è avuto nella capacità dello smartphone di caricarsi del 50% in 2 minuti e 12 secondi, e del 100% in meno di 5 minuti. Durante la demo, un misuratore di potenza ha evidenziato sul suo mini display picchi di 280 / 290 W tenuti per una manciata di minuti.

Xiaomi, mettendo le mani avanti in fatto di sicurezza, ha assicurato che vi siano 50 funzionalità integrate che monitorano di continuo “la corrente, la tensione e la temperatura di ogni chip di ricarica.” Al momento non è chiaro quanti cicli di carica e scarica può reggere una tale tecnologia di ricarica, né se sia intenzione del costruttore l’implementarla in qualche prodotto pronto per la commercializzazione.

Dallo Xiaomi Robotics Laboratory sono poi arrivati nuovamente due robot già noti. Cyberone è un robot umanoide di 1,77 metri per 52 kg, che ha ottenuto un brevetto per la struttura delle gambe e dei polpacci. Grazie al suo cervelletto neurale rispetta la natura (evita di calpestare le formiche), ha una grande intelligenza emotiva che gli permette di capire le emozioni degli umani e ricostruisce il mondo in 3D. Secondo l’azienda, servirà per registrare brevetti usabili anche su altri dispositivi. Cyberdog, che ricorda analoghi robot di Boston Dynamics, è un più piccolo robot quattro zampe.