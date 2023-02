Realme GT3: al MWC 2023, il top di gamma dalla ricarica fulminea

Ascolta questo articolo

Come ampiamente previsto, Realme ha tenuto un evento al MWC 2023 per presentare la versione internazionale del GT Neo 5, lanciato in Cina non più di qualche settimana fa, che arriva (principiando da 649 dollari) ora sul mercato globale come Realme GT3, nei colori Pulse White e Booster Black.

Realme GT3 (163,85 x 75,75 x 8,9 mm per 199 grammi) ha un display OLED da 6,74 pollici con risoluzione 1240 x 2772 pixel, refresh rate dinamico sino a 144 Hz (40/45/60/72/90/120), touch sampling da 360 a 1.200 Hz (picco), 100% di color gamut DCI-P3, HDR10+, luminosità a 500 (tipica), 1.100 (massima), 1.400 (di picco in HDR) nits. Nel foro alto al centro c’è una selfiecamera da 16 megapixel (f/2.5) mentre, nella parte bassa, c’è lo scanner per le impronte di tipo ottico.

Dietro, su una placca in metallo sono collocati verticalmente due oblò per una tripla fotocamera assistita dal Flash LED. A comporla sono un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel (con dimensione da 1/1,56”, messa a fuoco fasica, apertura f/1.88, stabilizzazione ottica, video 4K@60fps) accompagnato da un sensore ultra grandangolare (112°) da 8 (f/2.2) e da uno per la funzione microscopio da 2 megapixel (f/3.3).

Da notare che, sul retro, a destra c’è una sezione trasparente che lascia vedere alcune componenti circondata da una striscia a LED a 25 colori con 5 velocità che possono far sì che lo smartphone comunichi quando si gioca o quando è rivolto con lo schermo sul tavolo (es. bianco per le chiamate in arrivo, verde per le notifiche, viola per lo stato di carica), o quando si scatta una foto (rosso per il conto alla rovescia). L’audio, certificato Dolby Atmos, si affida a due speaker stereo.

Il chipset octacore a 4 nanometri Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730 sfrutta 8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X mentre lo storage, non espandibile, di tipo UFS 3.1, è da 128, 256 o 512 GB, 1 TB: messi assieme i vari setting di memoria si ottengono le combinazioni da 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB, 16+256 GB, 16+512 GB, 16 GB+1 TB. Considerando la presenza anche della modalità pompata GT Mode 4.0, il costruttore ha predisposto un sistema di dissipazione termica (Stainless Steel Vapor Cooling System Max 2.0) di tutto rispetto, stante la presenza di una vapor chamber da 6580 mm2 estesa sul 61,5% della batteria.

Quest’ultima, da 5.000 mAh, beneficia della carica rapida SUPERVOOC, anche molto sicura (il primo sopra i 200W ad essere certificato TÜV Rheinland) che opera con un pool di 3 chipset, un alimentatore da 240 W e un cavo a 12A. Secondo il costruttore si passa dall’1 al 20% in 80 secondi e si arriva al 100% in 9 minuti, 37 secondi. Qualora a corto d’energia, bastano 30 secondi di rabbocco per conseguire 1 ora di video, 3 ore di musica, 2 ore di chiamate.

Sul piano delle connettività, ci sono la microUSB Type-C, l’NFC, gli infrarossi per il telecomando, il Wi-Fi 6 dual band, il Bluetooth 5.3, il GPS a doppia frequenza, l’antenna Antenna Array Matrix System 2.0 per velocizzare lo scambio di dati non solo il Wi-Fi e BT, ma anche nel 5G, standalone e non, presente per ambedue le nanoSIM. Sopra Android 13, c’è l’interfaccia Realme UI 4.0.