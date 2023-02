Realme GT Neo 5: ufficiale il top di gamma per eSport con anello a LED e 240W

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento ad hoc fissato in giornata, Reame ha presentato il nuovo smartphone Reale GT Neo 5 con una notevole vocazione agli eSport, destinato ad arrivare in Occidente col nome di Realme GT3.

Come lo stesso OnePlus Ace 2, anche nel Realme GT Neo 5 (163,85×75,75×8,9 mm per 199 grammi di peso) è adottata una cover posteriore curva è in vetro AG: la finitura è opaca su sfondo viola, bianco, nero, Il telaio centrale è non metallico senza punti di interruzione. Sempre sul retro, a sinistra vi è una sezione con due cerchi, per la triplice fotocamera assistita dal vicino Flash LED. Sotto tale sezione corrono due strisce verticali. A destra della sezione fotografia, vi è la sezione RGB: in essa vi è un anello, interrotto dal logo Dare To Leap, la cui luminosità può essere personalizzata secondo 25 colori e diverse modalità preconfigurate.

In tema di carica, se l’energia è colma l’anello luminoso è sempre acceso con una luce viola, mentre sotto al 20% lampeggia con luce rossa e sopra il 20% lampeggia con luce viola. Nella modalità e-sport ci sono effetti di luce diversi per le varie armi, mentre il Honor of King l’impostazione predefinita è la luce viola e gli aloni di colore diverso si illuminano con tempi di uccisione diversi. Nel caso delle notifiche, quelle da messaggio lampeggiano in bianco, mentre quelle delle chiamate lampeggiano rapidamente in viola.

Il display, secondo uno screen-to-body del 93.69%, è un AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione a 2772×1240 pixel, quindi in 1.5K, 144 Hz di refresh rate, attenuazione PWM dimming ad alta frequenza (2160 Hz), frequenza di campionamento a 1.500 Hz, 100% sullo spazio colore DCI-P3, JNCD ≈ 0,33, HyperTouch (contro i tocchi accidentali), LS Touch (per la bassa latenza), O-sync 3.0 (per la risposta rapida). Non manca lo scanner d’impronte integrato. La fotocamera anteriore, nel foro al c entro, è da 16 megapixel (Samsung S5K3P9, f/2.45, FOV 82,3°) mentre, dietro, la triplice fotocamera annovera un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel (1/1,56″, 23,6mm eq, FOV 84,4°, f/1,88) stabilizzato otticamente, un ultragrandangolo (112°) da 8 megapixel (15,8mm eq, f/2.2) e un sensore terziario da 2 megapixel (20,1mm eq, FOV 65°, f/3,3) per le macro. La sezione audio prevede due microfoni e due speaker, con Dolby Atmos.

Il chipset Snapdragon 8+ gen 1 da 3 GHz sfrutta 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X e impiega 256 GB e 1TB di archiviazione interna UFS 3.1: è presente anche il chip di visualizzazione indipendente Super Frame Plus. Per lo smaltimento del calore c’è un sistema a due livelli con una VC temperato 3D da 4500 mm², e 6580 mm² di materiale a cambiamento di fase con micro-nano cavità in grafene. La batteria è da 5.000 mAh con carica rapida a 150W (carica completa in 16 min) nel modello base, e da 4.500mAh con ricarica a 240W nel Pro (certificata da Certificazione TÜV Rheinland come carica rapida sicura, capacità superiore all’80% dopo 1.600 cicli di carica e scarica) che, in 30 secondi, regala già due ore di telefonate. Le connettività prevedono gli infrarossi in alto, il Wi-Fi, il Bluetooth 5.3, il GPS, la microUSB e il 5G. Sopra Android 13 c’è l’interfaccia Realme UI 4.0.

Prezzi

Le configurazioni, anche tenendo conto delle differenze lato energia, sono cinque, con i seguenti prezzi: Realme GT Neo 5 da 8/256GB 150W costa 2.499 yuan (circa 342 euro), da 12/256GB 150W costa 2.699 yuan (circa 370 euro), da 16/256GB 150W costa 2.899 yuan (397 euro circa), da 16/256GB 240W richiede 3.199 yuan (circa 438 euro), e da 16GB/1TB 240W viene 3.499 yuan (pressappoco 479 euro). Al momento non sono noti i progetti distributivi global del device.