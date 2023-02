MWC 2023: Xiaomi 13 e 13 Pro global e l’inedito Xiaomi 13 Lite sono ufficiali

Ascolta questo articolo

Al MWC 2023 Xiaomi ha annunciato la disponibilità global di due modelli di Xiaomi 13, base e Pro, già noti, e rimandato a più avanti l’attesissimo Xiaomi 13 Ultra. Sì, c’è stato spazio anche per lo Xiaomi 13 Lite di cui, però, per un errore, un rivenditore tedesco aveva già anticipato la scheda tecnica qualche giorno fa, confermando che, come da rumors della viglia, è in pratica un rebrand dello Xiaomi Civi 2.

Partiamo dai prezzi dei modelli già noti. Xiaomi 13, nei colori Black, White e Flora Green, costerà 1.099,90 euro da 8+256 GB: fino al 12 Marzo, comprandolo su Mi.com, Xiaomi store a Amazon Italia si avranno 100 euro di sconto per gli early bird (i primi acquirenti). Si sale a 1.199,90 euro per 12+256 GB: lo sconto comprandolo sui siti menzionati sarà di 120 euro.

Xiaomi 13 Pro, nei colori Ceramic Black e Ceramic White, costa 1.399,90 euro per 12+256 GB: anche qui è previsto lo sconto da 100 euro comprandolo entro il 12 Marzo sui siti menzionati poco sopra.

Esteticamente, lo Xiaomi 13 Lite ha una pillola davanti per la dual selfiecamera, un vetro protettivo del display del tipo Gorilla Glass 5 e un retro in vetro con le due placche che si curvano sul frame metallico laterale. La scheda tecnica dello Xiaomi 13 Lite palesa misure da 159.2 x 72.7x 7.23 mm per 171 grammi.

Il frontale reca una pillola in alto, per la dual selfiecamera da 32 megapixel (1/2,74″, pixel da 0,8 micrometri, f/2.4, 6 lenti, 100° FOV) + 8 megapixel con supporto alla sfocatura. La funzione Dynamic Framing regola dinamicamente il campo visivo a seconda del numero di persone rilevate nell’inquadratura. Per videochiamate e scatti creativi entrano in gioco altre funzioni, come Pocket mirror, Selfie Glow, e Selfie Zoom.

Per lo schermo Xiaomi 13 Lite implementa un pannello AMOLED da 6,55 pollici risoluto in FullHD+ a 2400 x 1080 pixel, con una densità di pixel per pollice pari a 402 e 120 Hz di refresh rate: la luminosità di picco arriva a 1.000 nits mentre è garantito anche il supporto all’alta gamma dinamica negli standard Dolby Vision ed HDR10+.

Per la tripla camera posteriore è presente un totem con un grande oblò che comprende, dietro un obiettivo a 7 lenti, un sensore principale da 50 megapixel (Sony IMX766 (da 1/1.56″, f/1.8, pixel da 1 micrometri) con video in 4K a 3840 x 2160 pixel, un sensore ultragrandangolare (119°) da 8 (Sony IMX355, da 1/4″, f/2.2, obiettivo a 5 lenti). Nel forellino sotto l’oblò c’è il sensore terziario da 2 megapixel (1/5″, 3 lenti, 82° di FOV) per le macro. Lato audio è presente un mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari e la certificazione Dolby Atmos. La sicurezza conta anche sullo scanner per le impronte digitali.

La sezione elaborativa comprende un sistema di smaltimento termico a liquido, via vapor chamber personalizzata in acciaio inossidabile. Il chipset è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, con un core A710 super da 2.4 GHz, tre core A710 large da 2,36 GHz e quattro core efficienti A510 a 1,8 GHz. La configurazione esposta prevede 8 GB di RAM LPDDR4X e a 128/256 GB non espandibili di storage UFS 2.2.

La batteria dello Xiaomi 13 Lite, da 4.500 mAh, supporta la carica rapida a 67W e la carica wireless secondo lo standard Qi: ovviamente la batteria non è removibile. Le connessioni di bordo sono il Dual SIM, il 5G, il GPS assistito, l’NFC per i pagamenti, il Wi-Fi 6, la microUSB Type-C e il Bluetooth 5.2. Sotto l’interfaccia proprietaria MIUI 14 si cela il sistema operativo Android 12. Secondo quanto riportato, Xiaomi 13 Lite, in vari colori (Lite Blue, Lite Pink e Black), costa 499,90 euro per 8+128 GB mentre secondo lo store tedesco dovrebbe costare 549 per 256 GB.