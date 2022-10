Redmi Note 12 Series estrema, anche con 210 watt di carica rapida e 200 megapixel

Ascolta questo articolo

Come annunciato ufficialmente negli scorsi giorni, Redmi, sotto brand di Xiaomi, ha presentato la nuova serie di smartphone Redmi Note 12, esplicatasi nella bellezza di cinque modelli, tra cui il Redmi Note 12 normale, le relative Trend ed Explorer Edition, il Redmi Note 12 Pro e il Redmi Note 12 Pro Plus.

Lo smartphone Redmi Note 12 (165x88x76,21×7,98 mm per 188 grammi), disponibile in tre colorazioni, impermeabile come da IP53, con un frontale forato al centro in alto e il retro con uno square poco sporgente, presenta un display OLED da 6,67 pollici, risoluto a 2400×1080 pixel, con una luminosità da 1.200 nits massimi, con un refresh rate dinamico che (da 60 e 90) arriva a 120 Hz, un touch sampling a 240 Hz, il supporto allo spazio colore DCI-P3 e un contrasto pari a 4.500.000:1, DCI-P3. La selfiecamera è da 8 megapixel (pixel da 1,12um).

Dietro, la multicamera è duale, con un sensore principale da 48 (pixel da 0,8 um portati a 1,6 um via pixel binning 4-in-1) e uno secondario da 2 megapixel (1,75 micrometri, f/2.4), per il rilevamento della profondità. Il mini-jack da 3.5 mm è presente e vi è la certificazione Hi-RES. Qui presente, ma in dote all’intera gamma di modelli, vi è anche il feedback aptico X-Axis.

A motorizzare questo smartphone è il processore octacore (2.0 GHz) Snapdragon 4 Gen 1, con litografia a 6 nanometri e GPU Adreno 619: in termini di memorie, la RAM LPDDR4x è in 4/6/8 GB, mentre lo storage UFS 2.2 prevede 128/256 GB. Le combinazioni mnemoniche sono quattro, e precisamente da 4/128 GB circa (1.199 yuan, 166 euro circa), 6/128 GB (1.299 yuan o 180 euro), 8/128 GB (circa 207 euro) e 8/256 GB costa (1.699 yuan, o 235 euro). La Trend Edition (con cover fluorescente a doppia trama e inserti olografici ideata col performer cinese Wang Yibo) è prevista solo da 8/256 GB (2.599 yuan, circa 358 euro).

Lato connettività il Redmi Note 12 ha il Dual SIM 5G SA+NSA, gli infrarossi, il Wi-Fi 6, il GPS (Glonass, Galileo, Beidou) a doppia frequenza, il Bluetooth 5.1, l’NFC e la microUSB Type-C con cui anche caricare rapidamente, a 33W, la batteria da 5.000mAh. Il sistema operativo sotto la MIUI 13 è Android 12.

Col Redmi Note 12 Explorer (o Discovery) Edition (162,9x76x8,9 mm per 207,5 grammi) lo schermo OLED è sempre da 6.67 pollici a 2400×1080 pixel, ma la luminosità massima scende a 900 nits, il contrasto sale a 5.000.000:1, il refresh rate è sempre dinamico a 120Hz (30/60/90Hz). La selfiecamera si afferma a 16 megapixel e la multicamera sul retro diventa tripla, con un sensore ausiliario da 2, uno per ultragrandangolo (119°) e macro da 8 megapixel, e e uno principale da 200 megapixel (il Samsung S5KHPX dimensionato a 1/1,4 pollici, messa a fuoco automatica super QPD, ISO triplo in modalità alta, media, bassa, ISO Pro, HDR progressivo a fotogramma singolo (detto Staggered HDR), pixel binning 4 o 16 in 1 per pixel da 0,56μm rispettivamente a 1,12 o 2,24um, f/1.65, scatti in ultraclear da 200 mpx, a 50 mpx, o 12-5 mpx, trattamento anti-riflesso ALD, obiettivo a 7 lenti, Xiaomi Imaging Brain per immagini ottimali in ogni condizione di luce, video in 8K@30fps o 4K@120fps, cinque stili nella modalità cinematografica film).

Il processore dell’Explorer Edition del Redmi Note 12, raffreddato da una camera di vapore a da 3.000 mm² (i 2.000 mm² degli altri modelli), è il MediaTek Dimensity 1080, con la RAM LPDDR4x da 8 o 12 GB e lo storage UFS 2.2 da 256 GB. Le connettività in questo caso sono il 5G su Dual SIM, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6, gli infrarossi, l’NFC, il GPS (Galileo, Glonass, Beidou, QZSS) e la microUSB Type-C. La ricarica della batteria, da 4.300 mAh, avviene rapidamente (del tutto in 9 minuti) a 210W, grazie a un sistema che comprende anche 60 elementi di protezione, un chip di ricarica, 10C dual cell, 3 architetture IC di ricarica, un caricatore doppio al nitruro di gallio e una potenza di picco singolo a 100W.

Il Redmi Note 12 Pro Plus (162,9x76x8,98mm per 208,4 grammi) ha quasi tutte le specifiche in comune col modello Explorer (detto anche Discovery) Edition, compreso il maxi sensore da 200 megapixel (1,12µm, video 4K@30fps). Si ravvisano nella scheda anche due speaker stereo Dolby Atmos, l’audio Hi-Res anche in wireless, il mini-jack da 3.5 mm, e il codec LDAC ma, sopratutto, una divergenza in autonomia stante una batteria da 5.000 mAh caricabile a 120W. Le combinazioni di memoria prevedono 8/256 GB (2.099 yuan, circa 289 euro) e 12/256 GB (2.299 yuan, pressappoco 316 euro).

Il Redmi Note 12 Pro (162,9x76x7,9 mm per 187 grammi), anche in rosa oltre che nei colori nero, bianco, blu del Pro Plus, sul corpo il vetro IP53 ha un display OLED FullHD+ da 6.67 pollici, con refresh rate dinamico (30, 60, 90) a 120 Hz, touch sampling a 240 Hz, DCI-P3, certificazione HDR10+ e Dolby Vision, HDR10+, picco di 900 nits, rapporto di contrasto a 5.000.000:1, e oscuramento dimming PWM a 1920 Hz. La selfiecamera arriva a 16 megapixel (video a 1080p@60/30fps o 720p@30fps, e slo-mo da 720p@120fps). Dietro c’è una tripla fotocamera: il sensore ausiliario per le macro da 2 e il macro-ultragrandangolo da 8 megapixel son quelli già visti nei due modelli poco sopra, ma il sensore principale cala a 50 megapixel (Sony IMX766, 1/1,56″, pixel da 2µm via pixel binning 4-in-1, stabilizzazione ottica, video 4K a 30 fps). Lato audio, vi sono due speaker stereo con Dolby Atmos.

La batteria è ancora da 5.000 mAh, ma si carica rapidamente a 67W: le connessioni prevedono sempre infrarossi, 5G dual SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (Glonass, Beidou, QZSS) e microUSB Type-C. Come processore, rimane confermato l’octacore MediaTek 1080 da 6 nanometri, con la RAM LPDDR4X da 6/8/12 GB e lo storage UFS 2.2 da 128 o 256 GB. Le combinazioni di memoria sono 4, da 6/128 GB (1.699 yuan, circa 234 euro), 8/128 GB (1.799 yuan, intorno ai 247 euro), 8/256 GB (1.899 yuan, circa 261 euro), 12/256 GB (2.099 yuan, pressappoco 289 euro), mente le opzioni di personalizzazione, oltre a una versione speciale, prevedono i colori Time Blue, Midnight Black, Mirror Porcelain White.