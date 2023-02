MWC 2023: Xiaomi presenta all’Europa Xiaomi lancia in Europa il Watch S1 Pro, i Buds 4 Pro e l’Electric Scooter 4 Ultra

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento che ha organizzato per l’anteprima del MWC 2023, Xiaomi ha svelato non solo un nuovo smartphone, il 13 Lite, ma anche un nuovo monopattino elettrico, lo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra: l’occasione si è rivelata propizia per confermare i prezzi dei già noti auricolari Xiaomi Buds 4 Pro e del piacevole smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro, presentati in Cina l’estate dello scorso anno.

Come per gli smartphone, partiamo dai prezzi dei prodotti già noti, per le cui schede tecniche rimandiamo agli articoli originali. Provvisti di Bluetooth 5.3 e Hi-RES audio, gli auricolari senza fili Buds 4 Pro sono acquistabili su Amazon, nei colori Star Gold e Space Black, al prezzo di 249.99 euro. Come si ricorderà, il Watch S1 Pro aveva colpito non solo per l’eleganza, ma anche per la resistenza complice il suo vetro antigraffio, per le oltre 100 modalità sportive, i 14 giorni di autonomia in uso tipico e il sensore di temperatura corporea. I canali ufficiali (Xiaomi Store Italia e Mi.com) di Xiaomi lo vendono a 299,99 euro.

La vera star di questa parte dell’evento Xiaomi schedulata nella giornata di anteprime per la stampa, non foss’altro perché si tratta di un prodotto inedito, è stato il monopattino elettrico premium Electric Scooter 4 Ultra.

Il nuovo arrivato (per ora non nel nostro mercato), erede del modello Pro in commercio in Italia, ha un poggiapiedi più largo, che regge 120 kg di peso, un manubrio più alto a largo per conferire maggior visibilità e stabilità. La struttura (1260 x 1200 x 550 mm) è in alluminio, impermeabile IP55 (e resistente anche alla polvere), il che gli permette di essere leggero, ma allo stesso tempo resistente e a prova di corrosione. Gli pneumatici, da 10 pollici, sono trattati col DuraGel e, in tal modo, sono antiforatura e autoriparanti (se colpiti da oggetti da meno di 3.5 mm di diametro).

Si tratta del primo monopattino di Xiaomi a doppia sospensione, una scelta – questa – fatta per garantire maggior sicurezza sui percorsi irregolari e/o accidentati. Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra ha un motore brushless da 940 W di potenza, che consente di arrivare a una velocità massima di 25 km all’ora e di gestire pendenze sino al 25% di inclinazione. La batteria di bordo, da 561,5Wh, una volta caricata del tutto in 6.5 ore (a patto di usare il caricatore da 124 watt), assicura una percorrenza, aka autonomia, di 70 km. Per l’acquisto, il prezzo è fissato attualmente a 999 euro.