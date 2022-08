Xiaomi presenta il Mi Watch S1 Pro e gli auricolari Xiaomi Buds 4 Pro

Ascolta questo articolo

Nello stesso evento che ha visto protagonista lo Xiaomi col Mix Fold 2 sono apparsi anche due dispositivi indossabili, tra cui il nuovo orologio smart Xiaomi Mi Watch S1 Pro e gli auricolari Xiaomi Buds 4 Pro.

Con un prezzo di 215 euro (1.499 yuan), il Mi Watch S1 Pro ha un design senza viti con cassa circolare e impermeabile (5 atmosfere) in acciaio inossidabile, e un rinnovato look nei pulsanti, con un tasto funzione al lato posto sotto la corona rotante provvista di texture a piramide. Il display, nel diametro di 46 mm, sotto un vetro zaffiro, è pannello AMOLED, però non LTPO, da 1.47″ (vs gli 1.43 dell’S1), con 480 x 480 pixel di risoluzione, 600 nits di luminosità, chiamato a coprire il sottostante processore, per migliorati consumi, realizzato con processo litografico a 12 nanometri.

La batteria da 500 mAh offre 14 giorni di autonomia, dopo la velocizzata (100% in 85 minuti) ricarica rapida wireless. Nel Mi Watch S1 Pro risultano presenti il GPS dual band (con Beidou, Beidou, Galileo, QZSS), il Bluetooth 5.2, l’NFC, un microfono e uno speaker per le telefonate via Bluetooth, un accelerometro, un sensore geomagnetico, uno per la luce ambientale e la pressione dell’aria. Grazie alla MIUI for Watch, è possibile l’installazione di alcune app (es. NetEase Music o Baidu Maps, via Wi-Fi a 2,4 GHz).

Non mancano, poi, i monitoraggi salutistici (sonno, stress, frequenza cardiaca 24/7, livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue SpO2, temperatura corporea) e la copertura di oltre 100 modalità sportive (tra cui 10 “modalità di gara guidate dalla voce in tempo reale“).

Gli auricolari impermeabili (IP54) Xiaomi Buds 4 Pro, listati a 1.199 yuan, dopo la promo lancio a 999 yuan, hanno una forma quasi dinoccolata, con una parte metallizzata e una opaca, nelle colorazioni nero e oro. Custodiscono driver magnetici da 11 mm di 2a gen, supportati dal codec LHDC 4.0, e dalla certificazione Hi-Res Wireless. Di base, avallano diverse modalità di ascolto, tra cui una ANC, cancellazione attiva del rumore che batte (48 decibel) i cugini Redmi Buds 4 Pro (43 decibel) e prevedono anche un’avanzata tecnologia indipendente per l’audio spaziale: non manca la riduzione del rumore nel corso delle telefonate. L’autonomia è di 9 ore, che diventano complessivamente 38 grazie alla custodia.