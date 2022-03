Xiaomi presenta gli smartwatch Watch S1 (anche Active) e gli auricolari Buds 3/3T Pro

Nell’atteso evento dedicato all’arrivo in Italia degli Xiaomi 12, il brand cinese ha esibito anche una coppia di smartwatch, tra cui il già visto Watch S1 che arriva anche nel Bel Paese, ed il quasi gemello sportiveggiante Watch S1 Active: l’assortimento Smart Life su cui Xiaomi ha alzato il sipario si è poi completato con due nuovi auricolari true wireless, i Buds 3T Pro e Buds 3.

Annunciato il prezzo, 249.99 euro, per il Watch S1 concepito nei colori Black e Silver, con cinturini in silicone anallergico o pelle di vitello, Xiaomi si è concentrata sul quasi gemello, in ambiti diversi, Watch S1 Active: quest’ultimo (46,5 x 47,3 x 11 mm) ha uno chassis in metallo leggero (36.3 grammi), nei colori Space Black, Moon White, Ocean Blue, e sfrutta sempre cinturini in gomma anallergica o pelle (da 160 – 220 mm), all’insegna di un design più sportivo, sebbene si tratti sempre di un wearable impermeabile sino a 5 atmosfere.

Il display è un circolare pannello AMOLED da 1.43 pollici, risoluto a 466 x 466 pixel, con 326 PPI, e 450 nits massimi per una buona leggibilità all’aperto: tra i sensori, il cardiofrequenzimetro (PPG) permette di tracciare la frequenza cardiaca 24/7, la qualità del sonno, lo stress, il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Anche grazie al GPS dual band (Beidou, Galileo, Glonass, QZSS), oltre che mediante gli altri sensori (accelerometro triassiale, giroscopio, di pressione, geomagnetico), il wearable consente di tracciare 117 attività sportive, attenzionando il fitness anche con 19 modalità Pro, e con alcuni allenamenti (es. camminata e tapis) rilevati in automatico: i dati possono, poi, essere sincronizzati anche con app di terze parti (es. Strava e Apple Salute).

Sul versante meramente smart, l’S1 Active, come l’S1 normale, può gestire i pagamenti via NFC (ad oggi solo con la carta Nexi by Mastercard), e ricevere le notifiche dallo smartphone che, connesso in Bluetooth 5.2 LE con wearable, permette all’utente di gestirne da polso anche le telefonate. Predisposto per il supporto al concierge vocale Alexa, il Watch S1 Active condivide la batteria da 470 mAh del modello “liscio”, con conseguenti 12 giorni di autonomia in uso normale e 24 in modalità di risparmio energetico, anche se ne diverge per la ricarica, qui magnetica e invece wireless nel normale S1. Sempre disponibile su Amazon, Mi Store Italia, mi.com, e catene dell’elettronica di consumo, lo Xiaomi Watch S1 Active sarà prezzato a 199.99 euro.

Gli auricolari Xiaomi Buds 3T Pro e Xiaomi Buds 3 condividono il design a stelo, con gommini isolanti in silicone, per lo chassis dotato di impermeabilità secondo il grado IP55: custodiscono driver da 10 mm con doppio magnete e rivestimento sezionale a base carbonio (DLC), quali accorgimenti per minimizzare le distorsioni e accrescere i dettagli, per un sound da studio d’incisione. In fase di ascolto, mettono in campo una cancellazione attiva del rumore, sino a 40 decibel, che può switchare facilmente sulla modalità Trasparenza per restare consapevoli dei rumori ambientali. Nel modello Pro, però, vi sono delle aggiunte, a cominciare dalla modalità adattiva della cancellazione del rumore, che si adegua al livello del frastuono ambientale.

Sempre la variante Buds 3T Pro dei tws di Xiaomi gode dell’audio Dimensional, che realizza un panorama musicale a 360° restituendo la sensazione, in termini di audio 3D, di trovarsi in un teatro o ad un concerto: optando poi per la modalità Track per il rilevamento del movimento dei capo, capiterà poi che ogni dettaglio sonoro manterrà la sua posizione, nel mentre gli utenti muovono la testa.

Tornando agli elementi comuni, gli auricolari Buds 3 e Buds 3T Pro di Xiaomi implementano la connettività Bluetooth 5.2, con supporto al codec LHDC 4.0 e connessione con due dispositivi: l’autonomia, che parte da 6 ore grazie ai soli auricolari, arriva poi a 24 complessive grazie alla custodia, caricabile in wireless.