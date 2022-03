La Xiaomi 12 Series arriva in Italia, con prezzi e promozioni ufficiali

Trascorsi pressappoco tre mesi dal loro ingresso nel mercato interno, i top gamma Xiaomi 12, 12 Pro e 12X dell’omonimo brand cinese hanno fatto il loro esordio internazionale, assieme a tre importanti prodotti della gamma Smart Life in ottica wearable.

Tra i tre smartphone, gli Xiaomi 12 e 12 Pro migliorano, rispetto alla passata generazione, del 25% in efficienza energetica e del 30% quanto ad elaborazioni grafiche essendo motorizzati dal processore Snapdragon 8 di 1a generazione, allestito da Qualcomm che, per il modello Xiaomi 12X ha invece previsto uno Snapdragon 870: al di là di tali differenze, non mancano gli elementi in comune ai tre nuovi top gamma, con il supporto alle memorie LPDDR5 per la RAM e UFS 3.1 per lo storage, e un sistema di dissipazione termica basato sul connubio tra diversi strati di grafite ed un’estesa camera di vapore.

Sempre in tema di elementi in comune, giova ricordare come tutti e tre i device abbiano display AMOLED con TrueColor, protetti dal vetro Gorilla Glass Victus e premiati da DisplayMate col grado A+: di questi, però, solo il display OLED del 12 Pro è un LTPO che gli permette (AdaptiveSync Pro) di scalare il refresh rate da 1 a 120 Hz secondo i contenuti per impattare bene sull’autonomia, anche se è sempre previsto il massimo rispetto per gli occhi, come confermato dall’ente SGS con la certificazione Eye Care Display. Sul versante fotografico, la serie Xiaomi 12 monta una tripla fotocamera, con sensore principale da 50 megapixel e, per le varianti 12 e 12 Pro, la registrazione in 8K: la sezione audio, invece, prevede due speaker stereo calibrati da Harman Kardon.

Sul versante energetico, il Mi 12 Pro trova fondamento in una batteria da 4.600 mAh, caricabile in 18 minuti con la modalità Boost, avvalendosi del caricatore HyperCharge da 120W: i modelli Xiaomi 12 e 12X, invece, si affidano a una batteria più piccola, da 4.500 mah, con carica rapida sia cablata (67W) che wireless (50W), senza dimenticare una buona carica inversa (10W), il cui ciclo di vita dovrebbe essere piuttosto lungo grazie all’algoritmo AdaptiveCharge che tiene conto delle routine di ricarica dell’utilizzatore.

L’esordio sul mercato italiano degli Xiaomi Mi 12 avverrà ufficialmente il 16 Marzo, nei colori Black, Purple e Blue, prima nelle catene dell’elettronica di consumo e nel rivenditore ufficiale Xiami Store Italia, con i modelli base e intermedio, Xiaomi 12X e 12 che verranno offerti anche dagli operatori telefonici: dal 24, poi, li si potrà comprare anche su Amazon e mi.com. Partendo dal vertice, lo Xiaomi 12 Pro costerà 1099.9 euro per 8+256 GB e 1199.9 euro per 12+256 GB: lo Xiaomi 12 costerà 799.9 euro per 8+128 GB e 899.9 euro per 8+256 GB, mentre lo Xiaomi 12X listerà la configurazione in cui è previsto, da 8+256 GB, a da 699.9 euro.

A livello promozionale, sino al 30 Aprile, i punti vendita aderenti all’iniziativa offriranno lo Xiaomi 12 Pro da 12+256 GB con in regalo un recentissimo Xiaomi Watch S1: optando per lo Xiaomi 12 sempre nel suo allestimento più corposo mnemonicamente, si avrà in dono uno Xiaomi Watch S1 Active. È invece molto più limitata, sia tempisticamente (48 ore dalle 13 del 24 Marzo) che logisticamente (solo su mi.com), la promo dello Xiaomi 12X che punta a scontare di 100 euro il prezzo del device, con un prezzo early bird di 599.9 euro.