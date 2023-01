Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: ufficiale il nuovo monopattino elettrico da 25 km/h

Ascolta questo articolo

Presentato la scorsa estate in coppia col fitness tracker Mi Band 7, nelle scorse ore è stato ufficializzato come disponibile anche in Italia, già acquistabile su Amazon al prezzo di 849 euro, il monopattino elettrico premium Electric Scooter 4 Pro.

Il veicolo a zero emissioni Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ha un telaio certificato IPX4 dal peso di 17,5 kg, realizzato in alluminio aerospaziale, con misure (1198 x 484 x 1240 mm da aperto e 1198 x 484x 514 mm da piegato) incrementate rispetto al passato per un maggior comfort. In tal senso la scheda tecnica evidenzia +68 mm in lunghezza, +60 mm in altezza, +19 mm in larghezza per il deck, e +54 mm di larghezza per il manubrio.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, che ha conseguito il 3° livello di sicurezza UL IoT, ha come sistema frenante che prevede un disco con due pastiglie dietro e l’antibloccaggio con eABS davanti. Come da normativa entrata in vigore nel Settembre 2022, ora l’Electric Scooter 4 Pro di Xiaomi ha gli indicatori di direzione ai lati del manubrio.

Gli pneumatici dello Xiaomi Electric Scooter 4 Pro sono tubeless da 10 pollici autosigillanti in quanto provvisti del DuraGel di Xiaomi che tappa istantaneamente le forature in viaggio. Capace di reggere un carico di 120 kg, e di superare pendenze di 20°, il nuovo monopattino elettrico ha un motore da 700W di potenza capace di sprigionare una velocità massima di 25 km/h, anche se sulle strade pubbliche bisognerà mantenersi a 20 km/h e in modalità pedonale a 6 km/h.

La batteria, da 12.400mAh (446 Wh), sulla carta dovrebbe assicurare 45 km di autonomia ma, grazie alle ottimizzazioni del firmware, ora arriva a 55 km di percorrenza: la ricarica, via caricatore magnetico, avviene nel giro di 8 o 9 ore. Completano la scheda tecnica dello Xiaomi Electric Scooter 4 Pro la connettività Bluetooth e la compatibilità con l’app / ecosistema Mi/Xiaomi Home.