Wireless AR Glass Discovery Edition: Xiaomi presenta al MWC 2023 i suoi occhiali smart

Allo stand Xiaomi, oltre agli smartphone già citati e agli accessori dedicati alla persona e alla sua mobilità, vi è stato spazio, nel corso del MWC 2023, anche per il prototipo di occhiali smart Wireless AR Glass Discovery Edition, dichiarati compatibili con l’ambiente di sviluppo MRTK (Microsoft) e OpenXR.

Nello specifico, Wireless AR Glass Discovery Edition sono concepiti per un’estrema vestibilità visto che la struttura, in color titanio, di adatta alla conformazione del volto e ai movimenti della tasta, e considerato il bilanciamento del peso, ottenuto con una batteria da appena 126 grammi, realizzata con anodo in silicio-ossigeno. C’è un nasello in 3 dimensioni differenti e, per consentirne l’uso anche a coloro che soffrono di miopia, una clip.

Di base questi Wireless AR Glass Discovery Edition usano pannelli MicroOLED con risoluzione Retina (in particolare con 58 pixel per grado di risoluzione angolare, tal che a stento di nota la granularità delle immagini, invisibile a 60 PPD). A tali pannelli si collega un sistema di prismi a tre superfici, responsabile di immagini molto luminose (1.200 nits di picco) e nitide e delle lenti elettrocromiche: queste ultime si adattano alla luce ambientale e, in più, diventano trasparenti per gli usi in realtà aumentata o del tutto opache per una maggior immersività e visibilità dei contenuti. Lato audio, vi è il supporto all’audio spaziale. Essendo un modello del tutto senza fili, è previsto un sistema di connettività proprietario a bassa latenza, sia nel collegamento alla sorgente (5 ms) che nel trasferimento dati (50 ms), quasi di livello cablato.

Il processore di bordo, lo stesso Snapdragon XR2 Gen 1 dei Ques 2 di Meta, controlla tutte le risorse e consente controllo dell’interfaccia anche con una sola mano. Il tracciamento delle dita permette di usare il pollice come input per digitare su una tastiera virtuale in stile T9 ottenuta impiegando la parte interna delle dita. La presenza di una fotocamera AON per il tracciamento continuo dei gesti ma a basso consumo permette un controllo preciso, ad esempio anche per cambiare app o voltare pagina.

Tra gli usi più interessanti degli occhiali Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition vi è la fruizione di contenuti di YouTube e TikTok: l’utente può “acchiappare” il contenuto da una TV e spostarlo sugli occhiali, via MiShare, per liberare la TV mentre ci si sposta per casa, ed è possibile anche gestire in modo dinamico la casa intelligente, visto che basterà inquadrare un dispositivo per veder comparire a mezz’aria i controlli su cui intervenire.