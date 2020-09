Oculus Quest 2: Snapdragon XR2 a soli 349 euro!

Con lo svolgimento del Facebook Connect tenuto il 16 settembre 2020, i rumors che circolavano sul web riguardante l’uscita della nuova generazione di Oculus Quest sono stati finalmente accertati. Facebook ha finalmente deciso di presentare durante l’evento il nuovo Oculus Quest 2. La nuova generazione peserebbe il 10% del peso effettivo della generazione antecedente. Inoltre, il nuovo Oculus Quest sarebbe dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon XR2 basato sulla serie Snapdragon 865, sarebbe dotato di 6 GB di memoria RAM e di un nuovo display ad alta risoluzione da 1832×1920 pixel per occhio, con tanto di 90Hz di refresh rate.

Tra le specifiche del prodotto sappiamo che il peso del visore si aggira sui 503g, 126g i controller. Questi ultimi avranno bisogno di 2 batterie AA(incluse nel pacchetto). Il tracking del visore supporta 6 gradi di libertà di tracciamento della testa e della mano, l’audio sarà regolato da uno speaker e microfono integrati, ma sarà possibile usare anche delle cuffie con jack da 3,5 mm. La durata varia in base al loro utilizzo e si aggira sulle 2 – 3 ore, mentre il tempo di ricarica con l’alimentatore USB-C risulterebbe 2,5ore (per una ricarica completa).

Oltre alle specifiche tecniche, la nuova generazione presenterebbe anche un tasto per la regolazione delle lenti, in grado di offrire diversi livelli di distanza tra la pupilla dell’occhio e la lente. Ulteriore novità implementata riguarderebbe la compatibilità con l’Oculus Link, ovvero il cavetto in grado di connettere l’Oculus Rift S al proprio PC.

Il prezzo del nuovo Oculus Quest varia in base alla scelta della memoria. Scegliendo il modello da 64 GB di memoria il prezzo risulterà 349 euro, mentre risulteranno 499 euro se comprerete la versione da 256 GB. Insieme al visore e ai controller vi verranno forniti anche il Cinturino Elite da 49 euro e la custodia da 139 euro. In definitiva il visore uscirà a partire dal 13 ottobre, quindi non ci resta che aspettare e mettere qualche soldino da parte in caso si volesse acquistare il prodotto.