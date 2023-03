MWC 2023: Oppo presenta un router Wi-Fi 6 e il tag senza batteria

Ascolta questo articolo

Oppo ha tenuto un evento nel corso del MWC 2023 nel corso del quale ha annunciato che gli smartphone top di gamma Oppo Find N2 Flip e Find N2 sono i telefoni ufficiali della UEFA Champions League e ha dettagliato maggiormente anche altre novità recenti.

Tra queste è stato dato ampio risalto a ritrovati tecnici come il chip di gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S, quello sempre auto-prodotto per l’audio Bluetooth MariSilicon Y, senza dimenticarsi di esibire gli occhiali AR di nuova generazione Oppo Glass 2, e il prototipo di dispositivo per il monitoraggio della salute dell’intera famiglia, ovvero l’OHealth H1. Nel corso dell’evento del brand cinese, però, ci sono state anche due sorprese.

Zero-Power Tag e router Wi-Fi 6 AX5400

Tra queste, la più curiosa si è concretizzata nello Zero-Power Tag, un rivale degli AirTag di Apple, degli Huawei Tag, dei tracker di Baseus, e degli SmartTag+ di Samsung, che non ha bisogno di batteria (e che venga quindi cambiata). Frutto del Research Institute dell’azienda, che solo un anno fa aveva pubblicato il White Paper “Zero-Power Communication”, il prototipo di Zero-Power Tag adatto a tracciare gli oggetti trae energia in modo particolare.

Nello specifico, lo Zero-Power Tag usa come fonti le torri per la Radio FM, quelle per la TV, gli accesso point Wi-Fi, e le stazioni base per i cellulari, il cui segnale radio ambientale, nell’ambito di un processo di comunicazione di retrodiffusione, viene caricato delle proprie informazioni e rediretto verso l’esterno. Ciò prefigura, secondo l’azienda, un futuro in cui “i dispositivi IoT saranno in grado di raccogliere energia direttamente dai segnali Bluetooth, Wi-Fi e cellulari, ottenendo caratteristiche eccellenti come dimensioni ridotte, maggiore durata e costi inferiori“.

Tornando allo Zero-Power Tag quest’ultimo per ora prevede un chip inserito in un rettangolo in plastica, che poi dovrebbe cedere il posto a un adesivo che si potrà applicare un po’ ovunque. In calce all’evento c’è stato spazio per un altro esordio, quello del router AX5400. Quest’ultimo, grazie alle antenne nascoste, ha una forma cilindrica e supporta il Wi-Fi 6 ma, oltre a ciò, offre “una connessione dual-band a 2,4 GHz ed a 5 GHz in contemporanea“.