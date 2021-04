Galaxy SmartTag+: ufficiali i localizzatori Samsung, anche con Ultra Wide Band

Nel mentre procederebbero i dialoghi con Olympus per portarne il know how fotografico sui propri venturi top gamma, il marchio sudcoreano Samsung non ha dimenticato di farsi vivo con qualche novità già pronta, seppur resa nota mediante un semplice comunicato stampa, destinato ai nuovi localizzatori Galaxy SmartTag+.

I nuovi Galaxy SmartTag+, redatti in nero o grigio, impermeabili a polvere e acqua (IP53), confermano la presenza del Bluetooth LE (low energy) quale sistema per creare, tramite altri dispositivi Samsung abilitati sulla piattaforma SmartThings Find, una rete di intermediari che veicoli, in forma criptata, dall’oggetto smarrito cui lo SmartTag è collegato, una notifica geolocalizzante al destinatario: quest’ultimo visualizzerà la posizione dell’oggetto (es. portachiavi, borsellino, etc) su una mappa e, giunto in prossimità, potrà farlo suonare per scovarlo.

In aggiunta a ciò, già possibile con la prima generazione degli SmartTag, rivelata assieme ai top gamma Galaxy S21, è stata implementata la più precisa tecnologia UWB, ulta wide band, che consente, in tandem con un device compatibile (Galaxy S21 +, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy S21 Ultra), di guadagnare più accurate informazioni di localizzazione, che danno vita a un’esperienza di realtà aumentata simile a quella di Live View su Maps.

Nello specifico, con i nuovi SmartTag+ sarà possibile usare la fotocamera dello smartphone per inquadrare l’ambiente, sul quale visualizzare le indicazioni delle direzioni da prendere per avvicinarsi a quanto perso o sottratto. L’unico inconveniente è che l’implementazione di tal tecnologia, oltre ad aver incrementato leggermente le dimensioni del gadget, hanno anche provato maggiormente la sua batteria a bottone (CR2032), che ora offre 5 mesi di autonomia in luogo dei precedenti 300 giorni.

Secondo i piani dell’azienda, i Galaxy SmartTag+ saranno distribuiti a partire dal 16 Aprile, al prezzo di 39,99 dollari (con la possibilità di una maggior convenienza optando per i pacchetti comprensivi di più localizzatori).