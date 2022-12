INNO Day 2022: Oppo presenta un misuratore per salute e i nuovi occhiali smart

Ascolta questo articolo

Da poche ore è iniziato l’evento “INNO Day 2022“, e Oppo ha già iniziato a presentare novità, tra cui il MariSilicon Y (un processore audio Bluetooth ad alte prestazioni), e due prodotti finiti, tra cui un misuratore per la salute e un nuovo paio di occhiali smart.

La neonata divisione salutistica OHealth di Oppo ha già sfornato il suo primo prodotto: si tratta dell’OHealth H1, un dispositivo leggero (95 grammi), che può essere tenuto nel palmo di una mano, ed elegante (con una forma a saponetta allungata e bordi arrotondati) che, grazie ad algoritmi leader nel settore, e a una serie di sensori, permette a tutta la famiglia di eseguire 6 monitoraggi, come nel caso del sonno, della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue, dell’auscultazione di polmoni e cuore, e dell’elettrocardiogramma ECG. Pur rivolto alle famiglie, il prodotto guarda anche a ospedali e cliniche.

Lo scorso anno, Oppo annunciò i suoi primi occhiali smart, in realtà un accessorio da collegare ai propri occhiali normali. Un anno dopo, il nuovo evento del marchio ha svelato la seconda generazione del progetto, ovvero gli Oppo Air Glass 2, del tutto rivoluzionati.

Nel design gli Oppo Air Glass 2 ricordano un paio di occhiali normali, allestiti in una variante da Sole e una da vista (con grado di miopia personalizzabile): i microproiettori posizionati sulle due lenti (il brand ha vantato “la prima lente a guida d’onda diffrattiva SRG al mondo“) sono stati rimpiccioliti e riprogettati allo scopo. All’interno dell’obiettivo, a sinistra e a destra, vi è uno schermo monocromatico formato da Micro LED.

Tra le funzioni degli Oppo Air Glass 2 vi è la possibilità di eseguire telefonate, di visualizzare le istruzioni della navigazione, di tradurre in altre lingue in tempo reale, di convertire la voce in testo in aiuto delle persone che problemi uditivi, etc: al momento non sono chiari i progetti distributivi per questo prodotto che, tuttavia, come il primo modello, potrebbe rimanere relegato al mercato interno cinese.