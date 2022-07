Huawei Event: ufficiale anche lo Huawei Tag per localizzare gli oggetti smarriti

Ascolta questo articolo

Nel corso di un nuovo evento targato Huawei, dopo quello per i Nova 10 delle scorse ore, il marchio cinese ha presentato diversi accessori interessanti per la smart life quotidiana, tra cui un proprio smart tag di localizzazione e un router portable per le vacanze e non solo.

Partendo da quest’ultimo, il prodotto, noto come Huawei WiFi 3 Pro, proposto in versione standard (499 yuan o 71 euro) con un abbonamento annuale (1.098 yuan, 157 euro), necessita di una SIM telefonica, inserita la quale è in grado di garantire una connessione Wi-Fi dual band, sino a 876 Mbps in download, connettendo un massimo di 32 dispositivi. Sul tettuccio, il dispositivo palesa gli indicatori di stato laddove, su un lato, oltre al tasto d’accensione, ha la porticina microUSB per la ricarica della batteria, da 3.000 mAh, che promette 700 ore di autonomia in stand-by, o 12 ore di uso concreto.

Il pezzo forte dell’evento, però, è stato un altro, ovvero lo Huawei Tag. Sostanzialmente è il rivale degli AirTag di Apple, dei Tile e degli SmartTag di Samsung: rispetto alla maggior parte dei rivali, non ha una forma discoidale, ma ricorda il plettro di una chitarra, essendo un po’ triangolare, col logo da un lato e, sul dorso, una colorazione bianca opaca molto minimal.

Provvisto di una batteria CR2032 che gli garantisce sino a 1 anno di autonomia, senza preoccuparsi delle intemperie essendo impermeabile IP67, il poco ingombrante (5.6 mm di spessore per 6 grammi di peso) Huawei Tag supporta la localizzazione remota basandosi sul Bluetooth, in modo da connettersi a uno smartphone Huawei nei paraggi (usando la rete Find degli smartphone animati almeno da HarmonyOS 2.0), mettendosi a suonare, con beep da 92 decibel per farsi individuare. Grazie all’NFC può essere usato per rintracciare oggetti che ci si è dimenticati dietro, con pop-up di promemoria che sullo smartphone ricordano appunto d’essersi dimenticati qualcosa (ad es. le chiavi). Non manca, in ottica anti stalking, l’avviso sonoro che segnala quando si sta portando uno Huawei Tag che non è il proprio.

Secondo quanto comunicato, il prezzo dello Huawei Tag è (dal 30 Luglio) di 99 yuan (14 euro), che salgono a 299 yuan (43 euro) per il kit con 4 unità. Volendo, per 69 yuan (10 euro) si potrà comprare un portachiavi in simil pelle in cui inserire il tag.