Oppo Find N2 Flip: ufficiale il nuovo chamshell 5G con MediaTek Dimensity 9000+

Nell’evento Inno day 2022, Oppo ha presentato, nell’ambito della coppia di smartphone pieghevoli promessi, oltre al Find 2, anche il modello Oppo Find N2 Flip, nei tre colori Yahei, Liujin e Muzi e Liujin.

Nel clamshell Oppo Find N2 Flip il display interno è un E6 OLED Samsung da 6.8 pollici con 21:9 come aspect ratio, risoluto a 2520×1080 pixel, con supporto alla tecnologia LPTO, refresh rate sino a 120 Hz, luminosità massima a 1600 nits e filtro anti-riflesso nano-AR. Lo schermo esterno, in formato 17:9, quindi molto verticale, è messo a disposizione da BOE, ed è un OLED da 3.26 pollici, risoluto a 720 x 392 pixel, con 900 nits di luminosità massima e 60 Hz di refresh rate.

Lo schermo esterno, nelle anticipazioni di Weibo, risponde alla funzione messaggi, da voce a testo, e a WeChat: non mancano le funzioni push & show, gli sfondi personalizzati e interattivi, i mini giochi sulla schermata di blocco, la smart card su schermo esterno, la visualizzazione sino a 6 notifiche assieme, e il relè tra lo schermo interno e quello esterno. Dalle dimostrazioni, risulta presente anche la funzione dell’apertura simultanea del doppio schermo che, tra i casi di uso mostrati, si è rivelata essere utile nel consentire un pronto controllo del codice sanitario.

Lato fotocamere, quella anteriore è una Sony da 32 megapixel con sensore IMX709 da 1/2,74″ mentre, per la fotocamera posteriore, entrano in gioco un sensore principale Sony da 50 megapixel, l’IMX890 da 1/1,56″, e un ultragrandangolo Sony da 8 megapixel, l’MX355 da 1/4″: non mancano il supporto dell’imaging di Hasselblad e la funzione dual Photo.​​​​

Per la sezione elaborativa, questa volta la scelta è ricaduta su MediaTek, che ha fornito l’octacore Dimensity 9000+: le combinazioni tra RAM e storage sono tre, ovvero da 8+256 GB, 12+256 e 16+512 GB, rispettivamente prezzate a 5999, 6399, e 6999 yuan. La batteria da 4.300 mAh trova la carica rapida via Type-C a 44W. ​​​​Sempre provvisto di GPS, 5G, Wi-Fi 6, e Bluetooth 5.2, l’Oppo Find N2 Flip è animato da Color OS 13 (su base Android 13) e non trascura la sicurezza grazie a un sensore di impronte digitali.