Baseus: ufficiale il tracker Bluetooth in stile AirTag di Apple

Dopo la presentazione nel corso di un apposito evento, durante il quale lo speaker da collo non è stato quindi il solo prodotto originale sfoggiato, il brand cinese Baseus ha già messo in vendita – su Aliexpress, con spedizioni verso l’Italia – il suo clone dell’appleistico AirTag.

Il nuovo prodotto, commercialmente noto come “Baseus Wireless Smart Tracker“, adotta un form factor che ricorda, in piccolo e in scala, una borsa, con la possibilità di collegarvi il laccetto necessario ad ancorare il dispositivo al quel che si vuol evitare di perdere o dimenticare. Per utilizzarlo, basta scaricare la companion app, disponibile per Android e iOS, e associare il tracker Bluetooth a quanto tenere sott’occhio. A questo punto, purché si sia entro un range di 10 metri, si potrà individuare tramite l’app dove si sia lasciato magari il proprio portafogli o portachiavi.

Secondo il costruttore asiatico, il Baseus Wireless Smart Tracker ha anche un potente altoparlante, in grado di emettere un suono tra gli 80 e i 100 decibel, a cui si potrà far ricorso per aiutarsi ulteriormente nell’individuare il punto preciso in cui si sia lasciato l’oggetto da recuperare. Ovviamente, nello Shenzen sono consapevoli che sia possibile dimenticare gli oggetti anche a distanze maggiori: in tal caso, il Baseus Wireless Smart Tracker annota, e mette a disposizione, l’ultima posizione nota in cui è stato individuato l’oggetto attenzionato.

Non meno interessante, è la funzione di geofencing del Baseus Wireless Smart Tracker, utile qualora si rischi di uscire di casa senza il portachiavi o il portafogli, ma anche per evitare di perdersi il pargolo in un affollato mercato o centro commerciale: nello specifico, nel caso esca dal range di collegamento al proprio smartphone, detto tracker inizierà a suonare.

Sul versante dell’autonomia, il variopinto tracker BT di Baseus può essere comprato in due varianti: quella classic, base, assicura un’autonomia di 6 mesi, o 180 giorni, e costa 10.65 euro nei colori bianco, blu e rosa, mentre quella Pro assicura un anno intero, 365 giorni, di funzionamento, e costa 13.88 euro, nelle stesse nuance.