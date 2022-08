Baseus event: ufficiali gli auricolari tws Bowie EX e lo speaker da collo AeQur N10

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, il brand cinese Baseus ha tenuto in patria la sua “Baseus Autumn Conference“: a far la sua comparsa sul palco, durante la kermesse del noto brand di accessori hi-tech, oltre alla ciabatta a ricarica rapida serie Baseline 65W, al caricabatterie ultra-rapido da tavolo Baseus GaN5 Pro, alla Docking station HUB della serie Trailblazer, sono stati due interessanti prodotti dedicati all’ascolto dell’audio, tra cui gli auricolari tws Bowie EX True Coilless Iron e l’altoparlante indossabile AeQur N10.

Partendo dagli auricolari Bowie EX (in listino a 329 yuan, promozionati al lancio a 279), questi ultimi sono auricolari in-ear con stanghetta, di tipo coil-iron. Internamente usano un’unità a ferro mobile e un diaframma ultraleggero, con la conseguenza di ridurre la distorsione del suono e aumentarne il rendering dei dettagli, per ottenere un output di livello Hi-Fi. A ciò va ad aggiungersi l’autoprogettata camera di risonanza che, assieme alla tecnologia WANOS 3D Audio (una sorta di Dolby Atmos) e a quella panoramica autosviluppata BISA, porta a un suono a 360° che, nei fatti, ricorda gli AirPods Pro, ovverosia i primi tws ad aver implementato l’audio spaziale.

Manca la cancellazione attiva del rumore (sebbene la qualità dell’ascolto goda della certificazione Baseus Audio Small Gold Standard) ed i quattro microfoni, due per parte, servono ad assicurare chiamate nitide: provvisti del Bluetooth 5.3 (con tanto di modalità Baseus dual-channel a bassa latenza e Baseus smart dual connection), i nuovi auricolari tws Bowie EX, di Baseus promettono più di 30 ore di funzionamento e mettono a disposizione la tecnologia di carica rapida del marchio, che in 10 minuti di giacenza nella custodia, portano a recuperare 2 ore extra di ascolto.

Lo speaker da collo Baseus AeQur N10 (299 yuan, scalati a 249 per la promo lancio), simile a un analogo prodotto di Sony, è realizzato in silicone liquido di grado medio, il che ha permesso di ottenere un prodotto leggero (138 grammi), morbido al tatto, in grado di adattarsi al collo e di essere piegato quando non indossato sì da occupare poco spazio sulla scrivania. Sempre certificato Baseus Audio Small Gold Standard, tale speaker da collo usa la tecnologia proprietaria BISA, gli algoritmi di WANOS, e la propria tecnologia “di riconoscimento della posizione a virgola fissa BPT” per ottenere un “suono panoramico surround“. L’impiego invece di accorgimenti per il suono direzionale consentono di preservare la privacy di chi usa il collarino.

Sul fronte dell’autonomia, lo speaker da collo Baseus AeQur N10 monta una batteria da 1.000 mAh che assicura 22 ore di funzionamento: grazie alla ricarica rapida, dopo 10 minuti di rabbocco, si possono ottenere 3 ore per l’ascolto dei propri brani preferiti.