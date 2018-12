Guerra dei wearable eleganti: Fossil invade l’India, Bellabeat annuncia l’orologio ibrido Time per le donne sportive

Un outfit classico è sempre di grand’impatto e tale assunto si dimostra valido sia nella moda, che in tutti quei settori che fanno dello stile il loro portabandiera: è il caso degli orologi ibridi di lusso, tra i quali di recente viene annoverato il nuovo Bellabeat Time, pronto a battagliare con tutta la recente gamma di smartwatch Fossil, di recente partita all’assalto del continente indiano.

Qualche giorno fa, la texana Fossil ha invaso l’Asia, portando in India – tramite i suoi 6 marchi più prestigiosi (Fossil, Micheal Kors, Diesel, Emporio Armani, Armani Exchange, Skagen) – ben 7 smarwatch, già visti (Venture HR ed Explorist HR, Access Runway, On Full Guard, Emporio Armani Connected, Exchange Connected, Falster 2) e contraddistinti dalla presenza di touchscreen, processore Snapdragon 2100, ricarica magnetica, Bluetooth, sincronizzazione wireless, e sistema operativo WearOS.

La rivale californiana Bellabeat, sino da ora versata nei gadget sportivi per il target femminile, ha reagito prontamente comunicando la commercializzazione (con spedizioni anche verso l’Italia, salvo eventuali oneri doganali) del suo primo orologio ibrido (prezzato a 179 dollari), rappresentato dal Bellabeat Time.

Quest’ultimo mostra un design minimale ed elegante, quasi da orologio tradizionale, con una cassa color argento od oro rosa, realizzata in acciaio inossidabile impermeabile sino a 30 metri, abbinata ad un cinturino nello stesso materiale, in maglia milanese: il tutto rivestito, a contatto con il polso, da appositi materiali con trattamento ipoallergenico.

Tra le funzioni del Time, dotato di un’eccellente autonomia (6 mesi), grazie alla comune batteria a bottone (non ricaricabile ma sostituibile) quelle classiche da orologio, in virtù delle lancette fisiche, senza trascurare quelle basilari da fitness tracker, proprie dell’azienda: in tal senso, il wearable rileva i passi fatti, la qualità del sonno, allerta sull’esigenza di muoversi (in caso di eccessiva sedentarietà) o reidratarsi e, in collegamento (Bluetooth) con l’app mobile allestita, fornisce anche valutazioni sul livello di stress, le meditazioni da contrapporvi (con annessi obiettivi da raggiungere), e reminder sul periodo mestruale.