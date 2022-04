Da Xiaomi arriva il nuovo proiettore smart Full-Color Laser Theater

Dopo aver sfoderato il suo primo monitor da gaming curvo che, per prezzistica, appare destinato ai giovani, Xiaomi si è cimentata nuovamente (dopo quanto visto a fine anno) nell’home cinema, attraverso un nuovo proiettore smart, lo Xiaomi Full-Color Laser Theater (in promo a 6.499 yuan. 924 euro, poi a 6999 yuan, circa 995 euro)) che amplia il sempre più esteso parquet di prodotti (comprensivo anche di frigo, lavatrici e purificatori evoluti) del brand cinese dedicati alla smartizzazione della casa.

Il nuovo Xiaomi Full-Color Laser Theater, rispetto ad alcuni concorrenti che usano una ruota colori e una a fosfori (es. il Solid Shine PT-RZ120 di Panasonic), impiega una sorgente di luce laser RGB, cioè a tre colori, che evita il problema della perdita di colore dell’altro metodo, riuscendo a garantire il 95% di copertura sul recente color gamut BT.2020 stabilito come standard per la televisione a definizione ultra alta. In appoggio a tale peculiarità, dal costruttore arrivano anche altri accorgimenti migliorativi di quanto si guarda.

Si parte con la sostituzione della tecnologia DLP (Digital Light Processing), più comune, con la LCoS (Liquid Crystal on Silicon) che diverge dalla prima per il fatto che la luce, prima di riflettersi su un chip, qui passa non per la ruota colore ma attraverso piccoli pannelli a cristalli liquidi. Il sistema a a tiro ultra corto, poi, assicura la capacità di ottenere immagini da 60 a 150 pollici risolute in FullHD (contro il 4K del modello Laser Cinema 2).

L’impiego dei cristalli liquidi nell’ambito della tecnologia LCoC porta al risultato di migliorare la trasparenza delle immagini, per altro sempre molto luminose, posto che il dispositivo può spingersi a 1.400 Ansi Lumen: nel caso ci si cimenti nel guardare eventi sportivi, film d’azione, o gaming, torna invece utile la tecnologia MEMC che inserisce dei frame intermedi simulati, Nel caso si sia spesso dediti al binge watching, cioè alle maratone di serie consumate episodio dopo episodio in poche ore, gli acquirenti del nuovo Full-color Laser Theater di Xiaomi apprezzeranno senz’altro la certificazione di bassa emissione della luce blu fornita dalla Société Générale de Surveillance (SGS). Dulcis in fundo, quanto meno per la parte visuale, è il fatto che siano presenti di algoritmi di ottimizzazione smart “AiPQ” che si occupano della “riscalanatura” delle immagini.

Ancora in ambito multimediale, ma passando al sound, va annotato come lo Xiaomi Full-Color Laser Theater integri di base degli speaker (ben 4, suddivisi tra due tweeter e altrettanti full-range) a doppia frequenza, per giunta predisposti a supportare tracce in Dolby e DTS. Volendo, grazie alla collaborazione con WANOS Cina, si potrà anche beneficiare della simulazione di un suono panoramico.

Ad animare il nuovo proiettore Xiaomi Full-Color Laser Theater, in modo da consentire l’esecuzione del firmware MIUI TV, è il processore quadcore Amlogic T982, coadiuvato da 2 GB di RAM (DDR4) e da 16 GB di storage: attestate le connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, anche le porte non mancano, essendo presenti anche tre HDMI con le funzioni dello standard 2.1, una RJ45 per l’Ethernet, una SPDIF, e una USB 3.0.