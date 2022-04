Redmi Curved Display: ufficiale il primo monitor curvo low cost da gaming di Xiaomi

Dopo aver attenzionato il mercato globale di diversi smartphone, Redmi, sotto marchio low cost di Xiaomi ha annunciato, per ora nel mercato interno cinese, tramite il crowdfunding proprietario Youpin, il suo primo monitor curvo da gaming che, ovviamente accessibile quanto a listino, risponde all’eloquente denominazione di Redmi Curved Display.

Il Redmi Curved Display ha un frontale con cornici ottimizzate su 3 dei 4 lati del perimetro anteriore: dietro, la verniciatura consente una trama delicata. Lo stand, alternativo all’attacco VESA per il montaggio a parete, consente l’appoggio su una superficie piana beneficiando, grazie al foro per la gestione dei cavi, della regolazione in altezza. Dal punto di vista “sostanziale”, il nuovo arrivato propone un pannello con LED allineati verticalmente (VA) da 30 pollici, con risoluzione a 2560×1080 pixel secondo un aspect ratio a 21:9.

Come detto, si tratta di un monitor curvo (1800R): gli amanti del gaming apprezzeranno la perfetta sincronizzazione con i “battiti” delle schede grafiche grazie al supporto verso l’AMD FreeSync Premium e la frequenza di aggiornamento (refresh rate) fino a 200 Hz, mentre coloro che sono molto attenti anche alla resa delle immagini, quindi anche i grafici, non potranno che bearsi dell’ottima copertura (126%) sulla gamma cromatica sRGB. Altri valori molto indicativi della qualità della resa grafica sono rappresentati dai 300 nits di luminosità, dal 3000:1 come valore di contrasto, e dalla profondità colore a 8-bit.

Messi in campo anche alcuni accorgimenti per limitare lo stress visivo durante le lunghe sessioni d’uso (certificazione TÜV Rheinland contro la luce blu, dimmerazione CC), il Redmi Curved Display non si fa mancare diverse porte, tra cui il jack da 3.5 mm per le cuffie, l’interfaccia per l’alimentazione a corrente continua, una Display Port 1.2 (sino a 200 Hz), una HDMI 2.1 (con supporto, sino a 180 Hz, al protocollo TMDS per ottenere immagini senza l’effetto neve, rumore o linee statiche), e una HDMI 1.4.

Attualmente, il Redmi Curved Display, accompagnato da 3 anni di garanzia del costruttore, è prezzato a 1.499 yuan (213 euro) ma, come promo per il lancio fissato l’8 Aprile, sarà possibile acquistarlo a 1.299 yuan (175 euro), facendone forse il monitor curvo più accessibile per i giovani.