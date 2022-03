MIJIA 630L Refrigerator Ice Crystal: ufficiale il nuovo frigo smart di Xiaomi

Non c’è dubbio che tra i brand che dominano il segmento dei frigoriferi smart vi sia il marchio coreano Samsung. Alle spalle del colosso di Seoul, però, vi sono anche brand del tutto inattesi, anche se non nuovi nella domotica, come Xiaomi che dopo aver annunciato una lavatrice smart a caricamento frontale, ha ufficializzato, sempre grazie a Mijia, anche il nuovo MIJIA 630L Refrigerator Ice Crystal.

Strutturalmente, il nuovo frigo smart di Xiaomi ha una finitura in alluminio spazzolato, nel colore grigio Morandi, con un rivestimento della superficie in vetro (da qui il riferimento nel nome, “Ice crystal”), facile da curare nel senso della pulizia, antifumo, e anti graffio: concepito con design a doppia porta, il MIJIA 630L Refrigerator Ice Crystal ha un volume interno aumentato del 50%, ora pari a 630 litri, suddivisi tra i 223 litri destinati al congelatore a sinistra, e i 407 litri destinati al frigorifero, a destra, all’insegna di una volumetria scientificamente suddivisa.

Nello specifico, il frigo di Xiaomi offre 20 scomparti, oltre a 6 cassetti, equamente divisi tra i 3 per la sezione congelatore e i 3 per la sezione frigorifero. Nel funzionare, il MIJIA 630L Refrigerator Ice Crystal si avvale di un compressore inverter Embraco, che l’azienda ha garantito per 10 anni, molto efficiente energeticamente (con un consumo giornaliero di 0.95 kWh) ed anche decisamente silenzioso (36 decibel).

Rispetto alla maggior parte dei concorrenti, che usa un sistema di raffreddamento diretto, il MIJIA 630L Refrigerator Ice Crystal ne impiega uno a 360°, migliore in quanto più rapido e contraddistinto da un’azione più uniforme: ulteriori benefici, poi, sono arrecati da un modulo di deodorizzazione che decompone gli odori, e da un sistema di sterilizzazione UV, che sterilizza i vari comparti. L’interno ospita anche un display, dal quale regolare le impostazioni e vedere a che temperature sia regolato il frigo che, essendo smart, può essere controllato anche tramite i comandi vocali all’assistente proprietario XiaoAI, o via applicazioni (Mijia app, Xiaomi Mi Home) da remoto.

Attualmente, il MIJIA 630L Refrigerator Ice Crystal è disponibile sul mercato interno cinese, in pre-ordine al prezzo di 3.499 yuan (circa 500 euro), contro i 4.299 yuan (614 euro) del prezzo finale: non vi sono indicazioni in merito a un suo eventuale arrivo in Europa.