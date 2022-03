Mijia Front-loading Washing Machine: ufficiale la nuova lavatrice smart di Xiaomi

Molto spesso, nell’ampliare il proprio listino di prodotti smart per la domotica, Xiaomi si avvale della collaborazione di brand partner come Mijia, grazie alla quale, infatti, nelle scorse ore, la grande X ha varato la nuova lavatrice Mijia Front-loading Washing Machine.

Quest’ultima, caratterizzata da un meccanismo di caricamento frontale e da una capacità di carico pari a 10 kg, prezzata a 1.479 yuan (pressappoco 210 euro) dispone ora di un trattamento anti-batterico sullo sportello: tecnicamente, appartiene alla categoria delle lavatrici con motore Direct Drive (DD) che, rispetto a quelli consueti con trasmissione a cinghia, risulta essere più efficiente e preciso nella trasmissione, sì da assicurare un lavaggio anche più delicato, ma anche più silenzioso, tanto che il prodotto in questione è accreditato di una rumorosità di appena 50 decibel, persino inferiore ai 60 decibel riscontrabili in una strada comune.

Oltre al motore in oggetto, la lavatrice smart Mijia Front-loading Washing Machine ha un algoritmo e chip intelligenti, che permettono anche una gestione oculata dell’acqua, evitandone sprechi, in modo che la lavatrice possa funzionare con una quantità minima della stessa. Passando dall’attenzione all’ambiente a quella alla salute, è presente la sterilizzazione ad alta temperatura (95°C) capace di uccidere il 99.99% di virus, batteri, allergeni e germi.

Smartistiamente parlando, la lavatrice Mijia Front-loading Washing Machine, garantita anche per il trattamento rispettoso della lana (secondo una certificazione nazionale cinese, conserva la morbidezza della lana dopo il lavaggio e, in più, “ne ripristina la naturale morbidezza“), vanta 23 programmi di lavaggio, col pannello di controllo in presenza che permette di settarne 16, mentre i restanti 7 si regolano, connessa la lavatrice al Wi-Fi, via app Xiaomi Home.

Sempre da tale app, è possibile anche programmare il lavaggio, in modo che giunga al termine al nostro ritorno a casa, o da poterne seguire da remoto le varie fasi, potendo anche impostare vari parametri a seconda dei tessuti da trattare. In più, è possibile collegare la lavatrice in questione con gli speaker smart XiaoAi di casa, di modo che – al termine del ciclo di lavaggio – la lavatrice avverta l’utente riproducendo della musica o con un promemoria vocale.