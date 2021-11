Xiaomi Laser Cinema 2: ufficiale il proiettore premium con Dolby Vision 4K

Xiaomi, in possesso di un ampio parquet di prodotti, non è nuova nell’annunciare proiettori smart per l’home cinema, basti pensare al modello Mi Smart Projector 2 Pro varato nell’Aprile di quest’anno: nelle scorse ore, il brand cinese ha aggiunto al suo listino di settore un nuovo modello che, in veste di Xiaomi Laser Cinema 2, sarà (dal Single day dell’11 Novembre, promozionalmente a 12.999 yuan, circa 1.759 euro, per poi attestarsi a 14999 yuan, circa 2.029 euro) il primo al mondo col Dolby Vision 4K.

Xiaomi Laser Cinema 2 è un proiettore a tiro corto, che a 20 cm dal muro ottiene immagini da 100 pollici, per arrivare 200 pollici a 40 cm dalla parete, sebbene il costruttore assicuri il massimo delle performance a 80 e 150 pollici. Le immagini, risolute in 4K, cioè a 3840 x 2160 pixel, sono molto luminose (2.400 nits) e contrastate (3000:1), godono del supporto all’HDR10 ed al Dolby Atmos e, grazie all’impiego anche di un laser rosso tramite la tecnologia ALPD RB+, risultano beneficiate da migliori colori, con una copertura del 113% sulla scala cromatica Rec.709. Nelle scene in più concitate, es. di sport e videogame, torna invece utile la tecnologia MEMC (frame simulati inframmezzati) operativa a 60 Hz.

A completamento del coinvolgimento multimediale, il proiettore Xiaomi Laser Cinema 2 inserisce due speaker da 15W ciascuno, per un output sonoro da 30W complessivi, ottimizzato per supportare gli standard DTS Sound e Dolby Atmos.

Il cuore pulsante del dispositivo è formato da un processore Mediatek, il quadcore (1.3 GHz) MT9669 a 64 bit, capace di supportare il sistema di protezione della vista (che attenua la proiezione rilevando una persona davanti al proiettore) e di regolare intelligentemente la temperatura, grazie a una silenziosa (30dB) ventola avviata da sensori attivi in tempo reale. A far compagnia al processore in questione sono la GPU Arm Mali-G52 MC1, che gestisce i codec AV1, VP9, HEVC e la tecnologia di riduzione del rumore “AI Image Enhancement“, e il comparto memorie, con 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

Chiude il quadro tecnico del proiettore Xiaomi Laser Cinema 2 il segmento porte, con una Ethernet, una S/PDIF, un’uscita per le cuffie, un paio di USB 2.0 e una tripletta di HDMI 2.0b: il sistema operativo, invece, è Miui for TV, già adottato sulle smart TV Xiaomi/Redmi e portatore, tra le altre cose, del supporto ai comandi vocali verso l’assistente Xiao AI (stante la presenza di 3 microfoni a lunga gittata).