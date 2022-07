Acer: ufficiali le smart TV low cost della serie I con Android 11

Ascolta questo articolo

Ormai da tempo l’India è territorio di lancio per le smart TV di marchi solitamente versati in altri comparti hardware. Anche la taiwanese Acer si è aggiunta al novero di illustri rivali del calibro di Motorola e Nokia, cogliendo l’occasione per il lancio (tramite la licenziataria locale Indkal Technologies Pvt Ltd) della serie I di apparecchi televisivi evoluti e low cost a base Android.

La Acer Series I adotta un design privo di cornici su 3 lati, in modo da assicurare un grande impatto immersivo agli utenti che guarderanno i loro contenuti preferiti su diagonali da 32, 43, 50 e 55 pollici: secondo le schede tecniche fornite, il modello più piccolo è risoluto in HD (1366×768 pixel) e assicura un Wide Colour Gamut da 16.7 milioni di colore, mentre nelle diagonali da 43 a 55” la risoluzione sale al 4K UHD (cioè a 3840×2160 pixel) ed è garantito un Wide Colour Gamut+ da 1.07 miliardi di colori.

Tutti i modelli della smart TV Acer Series I migliorano la qualità delle immagini grazie a un processore quadcore con architettura a 64 bit che, nel modello HD, è coadiuvato – quanto a RAM e storage – da 1.5+8 GB mentre, nei modelli con diagonale e risoluzione maggiore, l’apporto mnemonico è sempre da 2+16 GB: nello specifico, il costruttore menziona ottimizzazioni come il microdimming, l’IFSE (motore intelligente di stabilizzazione del frame rate), il Super Brightness (miglioramento della luminosità), il Black Level Augmentation (incremento del livello del nero), senza dimenticare una funzione di riduzione digitale del rumore e di abbassamento nell’emissione della luce blu (per non stancare gli occhi magari durante un binge watching). Nel modello da 32 pollici, tuttavia, manca la DSC, calibrazione dinamica del segnale.

La parte bassa nel design delle TV previste nella Acer Series I comprende un impianto sonoro predisposto per il Dolby Audio, con due speaker da 24W nel modello da 32”, e da 30 watt nei modelli successivi.

Passando al comparto porte e connettività, le nuove smart TV della serie I di Acer vantano il Wi-Fi dual band, il Bluetooth a due vie, due USB (una 2.0 e una 3.0, con smart player) e un terzetto di HDMI 2.0 (di cui una con canale audio di ritorno, ARC). A coordinare l’intero assetto hardware, quale “vigile” digitale, bada il sistema operativo Android 11, che porta in dote il mirroring di Chromecast, l’accesso al Play Store e il supporto ai comandi vocali grazie al microfono del telecomando, sul quale non mancano le scorciatoie a noti servizi di streaming (Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+ Hotstar).

La distribuzione delle smart TV della Acer Serie I è appena partita, in India, tramite i canali off-line e online (Flipkart e Amazon compresi), al prezzo di e 14.999 rupie (184 euro) per il modello da 32”, che salgono rispettivamente a 27.999, 32.999, e 37.999 rupie (343, 404, 465 euro) per i modelli più grandi, da 43, 50 e 55 pollici.