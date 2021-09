Revou-Q: ufficiali le nuove smart TV QLED 4K di Motorola

Impegnata nel imprimere il proprio segno in questo finale di Settembre, Motorola by Lenovo ha inaugurato la sessione dei suoi annunci indiani, in viste dei locali saldi di Flipkart il 3 di Ottobre, con una nuova serie di smart TV QLED animata da Android 11, con conseguente disponibilità del Play Store e di Assistant.

Le nuove smart TV, da 50 e 55”, inserite nella serie Revou-Q montano pannelli UHD 4K molto luminosi (400 nits) e contrastati (5000:1), con 178° di angolo visuale, 60 Hz di refresh rate, rapporto panoramico a 16:9, supporto all’HDR10 e al Dolby Vision, cui il Gamma Engine 2.2 e un filtro di colore quantico attivo applicato alla tecnologia Quantum dot garantiscono il 102% di copertura sulla scala colore NTSC, con un ulteriore beneficio per la resa visiva assicurato dalla tecnologia AutoTuneX, apprezzata per le sue ottimizzazioni in fatto di colore, luminosità e contrasto: non manca, onde fluidificare e rendere più vivide le immagini in movimento, la tecnologia MEMC che interpone dei frame simulati tra quelli reali per aumentare il framerate.

Sul piano audio, le smart TV Revou-Q QLED di Motorola montano due altoparlanti da 60W, la cui resa acustica è stata perfezionata applicando la tecnologia AmphisoundX, e tweeter “ad alta ottava” da 30W, all’insegna di un comparto per sonoro capace di supportare le tracce in Dolby Atmos.

A coordinare il tutto, comprensivo delle connettività senza fili Wi-Fi dual band e Bluetooth, è un processore quadcore Realtek, coadiuvato dalla di lui GPU ARM Mali-G31 MC2 da 700 MHz G31, con le memorie rispettivamente attestantesi in 2 GB di RAM e in 16 GB di storage: tra le varie porte accreditate nella scheda tecnica delle smart TV Revou-Q QLED di Motorola spiccano 2 USB e 3 HDMI 2.1, con quest’ultimo particolare che è solo uno degli elementi posti a supporto dei gamers che, infatti, nella confezione d’acquisto, potranno trovare anche un gamepad wireless.

Destinate a competere con le rivali OnePlus TV Q1 e Xiaomi Mi QLED TV 4K, le smart TV Revou-Q QLED di Motorola saranno prezzate rispettivamente, rispettivamente, a 49.999 rupie (580 euro) per il 50” ed a 54.999 rupie, 638 euro, per l’iterazione da 55”.