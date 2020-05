Roberto Parli dice la sua sul presunto flirt tra Adriana Volpe e Antonio Zequila

L’attore Antonio Zequila, durante la sua permanenza nella casa del “Grande Fratello Vip“, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti, ha svelato di aver avuto una breve relazione con Adriana Volpe quando erano entrambi molto giovani.

La conduttrice ha invece sempre smentito questa possibilità, dichiarando di essere stata solamente una amica per Antonio Zequila. Solo in seguito, dopo le tante insistenze fatte da Adriana Volpe, l’attore ammette di aver preso solamente un caffè con la Volpe. Nonostante queste ultime dichiarazioni, restano ancora tanti i misteri sulla loro conoscenza.

Le parole di Roberto Parli

Nonostante il “Grande Fratello Vip” sia finito da circa un mese, sia Adriana Volpe che Antonio Zequila stanno facendo parlare molto. La prima ha ormai firmato un contratto con Sky per lavorare in una trasmissione mattutina su TV8, mentre Zequila su Instagram è sempre molto attivo, lanciando frecciatine agli ex inquilini del GF Vip, come per esempio Antonella Elia.

Le voci di una presunta relazione tra Zequila e la Volpe, dopo la fine del reality show, sono decisamente scemate. A ritornare sull’argomento è Roberto Parli, marito della Volpe, che rispondendo ai suoi fan su Instagram, dichiara: “Prima di entrare, mi ha giurato che non c’era stato nulla con Zequila. Quindi a me basta questo“. In seguito l’imprenditore risponde duramente a coloro che l’accusano di non difendere Adriana Volpe con molta verve: “Sono squallido per cosa? Sono senza pa**e per cosa? Sono stato 14 anni con lei, per cosa?”.

La relazione tra Roberto Parli e Adriana Volpe, malgrado i rumors delle ultime settimane su una presunta crisi copniugale, poi smentita dalla stessa Volpe, va a gonfie vele. La Volpe, in una recente intervista, ha parlato anche della gelosia del marito: “Ha ammesso di aver avuto una ‘botta di gelosia’ esagerata rispetto a Denver ed alcune volte scrive commenti un po’ di pancia”.